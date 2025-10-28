Câți bani primesc pentru 4 gărzi pe lună medicii din Spitalul Județean Buzău. Anunțul de angajare a fost postat chiar de Ștefania Szabo

Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, s-a stins din viață. Ea a fost găsită moartă în această dimineață, în Camera de Gardă a spitalului. Pentru moment, nu se cunosc cauzele concrete ale decesului, însă principala ipoteză este epuizarea fizică și stresul acumulat în timp. Femeia făcea multe gărzi, pe lângă îndatoririle pe care le avea deja în cadrul spitalului. Câți bani primesc pentru 4 gărzi pe lună medicii din Spitalul Județean Buzău?

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă. Mai avea doar 2 ore până termina tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă.

Câți bani primesc pentru 4 gărzi pe lună medicii din Spitalul Județean Buzău?

Decesul Ștefaniei Szabo la vârsta de doar 37 de ani a șocat pe toată lumea. O primă ipoteză legată de moartea sa vizează epuizarea fizică și stresul acumulat în timp. Funcția de director medical presupune responsabilități uriașe. De asemenea, femeia făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

Colegii ei susțin că mulți angajați se află în burnout, dar că nimeni nu le întinde și lor o mână de ajutor. De multe ori personalul medical este insuficient, iar medicii muncesc până la epuizare. Chiar în urmă cu doar câteva luni, Ștefania Szabo încerca să atragă noi angajați.

În luna aprilie 2025, aceasta posta în mediul online un anunț de angajare. Ea a creat un text original pe Facebook pentru a atrage medici tineri. De asemenea, Ștefania Szabo vorbea și despre partea financiară și spunea că medicii care efectuează 4 gărzi în unitatea sanitară primesc, pe lângă salariul normal, un stimulent de 1.500 de lei pe lună.

„Am gândit totul prin prisma faptului că marea majoritate a medicilor care sunt acum tineri specialişti, toţi folosesc social media: Instagram, Facebook şi Tik Tok. Pe acestea nu prinde ceva care este foarte formal, şi atunci trebuie cumva să vorbim pe limbajul lor. M-am gândit să nu mai folosesc toată denumirea specialităţilor, să folosesc acele emoticoane speciale care sunt drăguţe, haioase şi prind vizual, să-i fac să înţeleagă că aici chiar este o echipă tânără, marea majoritate a medicilor suntem tineri şi atunci acesta este limbajul nostru acum. Pentru medicii care vin din extern şi efectuează 4 gărzi în unitatea sanitară, primesc, pe lângă salariul care este conform grilei de salarizare, un stimulent de 1.500 de lei pe lună. Medicii care se angajează pe post la spitalul judeţean Buzău primesc timp de şase luni două salarii minime brute pe economie, plus decont de cazare în valoare de 1.500 de lei, 5 ani de zile. Pe lângă salariul efectiv, şi aceste două salarii minime pe economie. Este ca un bonus pentru faptul că aleg să lucreze în provincie”, declara Dr. Szabo.

Ultimele cuvinte ale medicului Ștefania Szabo. Tânăra de 37 de ani a avut probleme vizibile în exprimare

Incidentul care a marcat-o pe Ștefania Szabo, medicul găsit mort în Spitalul de Urgență Buzău. A fost atacată de un coleg, în timpul unei operații