Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, găsit mort în camera de gardă. Ștefania Szabo avea 37 de ani

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 09:26
Sursă foto: Facebook

Tragedie fără margini la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Medicul chirurg Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în această dimineață, în camera de gardă a unității sanitare.

Durere de nedescris în lumea medicală. Personalul de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău se află în stare de șoc după ce Ştefania Szabo a fost găsită fără viață în camera de gardă a spitalului. Chirurgul împlinise 37 de ani pe data de 1 octombrie și ocupa funcția de director al unității sanitare din 2021.

Managerului spitalului din Buzău a mărturisit că dr. Szabo a fost găsită moartă cu puțin timp înainte de ora 6:00. Aceasta se odihnea în camera de gardă de pe secția Chirurgie. Descoperirea s-a făcut în momentul în care alarma îi suna încontinuu, iar un angajat al secției a pătruns în încăpere să vadă ce se întâmplă. A fost sesizată Poliția, reprezentanți ai SSM și ITM, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili împrejurările decesului.

Medicul chirurg urma un tratament cardiac ușor, dar managerul precizează că se confrunta în ultima perioadă cu oboseală accentuată. Făcea cel puțin șapte gărzi lunar, pe lângă activitatea din secție și cea administrativă.

De asemenea, Ștefania Szabo era și membră de bază a Organizației Femeilor Social-Democrate, iar în parteneriat cu spitalul pe care îl conducea organizase foarte multe caravane ale sănătății în județul de reședință. Luni, dr. Ștefania Szabo a fost prezentă la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde a vorbit despre cea mai recentă reclamație la adresa spitalului. Deocamdată nu se cunoaște cauza decesului.

În mediul online au apărut primele reacții după moartea medicului chirurg.

„Mi-aș fi dorit ca dimineața aceasta să nu-mi aducă vestea cruntă a plecării tale… Cu doar o zi în urmă am sărbătorit un an de la botezul fetiței noastre Sevim Meryem — o zi plină de amintiri, în care te-am pomenit cu drag, pentru că ai fost acolo, parte dintr-un moment unic și sfânt din viața noastră. Nu mi-aș fi imaginat că, la doar o zi distanță, voi primi o veste atât de dureroasă… Ai fost mai mult decât nașa fetiței mele — ai fost un suflet bun, cald, mereu aproape, o prezență care a dăruit iubire sinceră și lumină. Îți mulțumesc din inimă pentru tot ce ai făcut pentru ea și pentru noi! Știu cât de mult o iubeai pe fetița noastră și-ți promit că îi voi povesti despre tine cât de mult ai iubit-o și cu cât drag ai botezat-o!! Rămâi în amintirea noastră ca un om deosebit și plin de dragoste, iar amintirea ta va trăi mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet frumos! Te vom purta mereu în inima și sufletele noastre!!” a scris pe Facebook Mădălina Drăgoi pe Facebook.

