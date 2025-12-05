Ninge în România de Moș Nicolae, conform AccuWeather. Zonele în care va fi zăpadă ca în povești, pe 5-6 decembrie 2025

Când eram copii, ghetuțele stăteau cuminți la ferestre înghețate, iar noi ne culcam cu inima încărcată de speranță: portocale, ciocolată, o cărticică… Moș Nicolae avea puțin, dar magia era imensă. Zăpada era aproape garantată, aerul rece care îți îngheța obrajii, fulgii cădeau plutind. Azi, o parte din farmec s-a pierdut, dar bucuria iernii poate renaște. Hai să vedem ce ne rezervă vremea în România în zilele de 5-7 decembrie 2025, conform Accuweather.

Cum va fi vremea în București, pe 5 decembrie?

În capitală, Moș Nicolae nu vine cu fulgi, dar aduce ploaie și cer mohorât. Vineri (5 decembrie) ne trezim cu nori grei, temperatură la prânz în jur de 12 °C și o seară răcoroasă pe la 5 °C.

Sâmbătă (6 decembrie) probabilitatea de ploaie și burniță crește, iar ziua rămâne rece — undeva pe la 7 °C, cu noapte aproape de pragul de îngheț.

Duminică (7 decembrie) – vreme mai stabilă, dar tot cu nori și minimă spre 4 °C. Ce înseamnă pentru Moș Nicolae: o zi perfectă de nostalgie și ceai, cu geamuri aburite și luminițe, dar cu sania pusă deoparte. Dacă sperai la fulgi, va trebui să aștepți. Atmosfera rămâne cozy-urbană, cu șosete groase, vin fiert și dorința de prăjituri.

Cluj-Napoca

Transilvania are un vibe mai mixt — vineri (5 decembrie) pare că răsare soarele printre nori, cu zi de ~11 °C și noapte până la ~2 °C.

Sâmbătă (6 decembrie) apare o înnourare accentuată, dar fără semne clare de ploaie; ziua are ~9 °C, iar noaptea jos, spre 1–2 °C.

Duminică (7 decembrie) alternanțe de soare și nori, maxime în jur de 8 °C.

Context de sărbătoare: aerul răcoros, luminile de Crăciun, mirosul de vin fiert merge perfect cu ceva ce seamănă a iarnă. Dacă ai planuri în aer liber — merită o geacă bună și o cană de ceai. Zăpada se lasă încă așteptată.

Iași

În Moldova, iarna bate timid: vineri (5 decembrie) e o zi mohorâtă, cu plusuri undeva la 8 °C.

Sâmbătă (6 decembrie) se răcește serios — ziua poate atinge doar ~4 °C, noaptea puțin sub 0 °C.

Duminică (7 decembrie) rămâne rece și mohorât, cu maxime de ~5 °C și minime spre -1 °C.

Ce notează luna asta: gerul ușor de dimineață și frigul persistent spre seară pot da orașului un aer autentic de iarnă timpurie, bun pentru ghetuțe, fulare și așteptarea lui Moș Nicolae. Dar să nu pariezi pe zăpadă serioasă.

Brașov

La poalele Carpaților, vremea joacă mai calm: vineri (5 decembrie) cer noros, ~9 °C pe zi și noapte spre 0 °C.

Sâmbătă (6 decembrie) rămân norii, maxima cade spre ~7 °C, minima de ~1 °C.

Duminică (7 decembrie) un pic mai blând — ~8 °C, cu alternanțe între nori și raze de soare.

Pentru iubitorii de munte și tradiție: atmosfera de sat montan, cu lumini pe străzi, aburi fierbinți din ceainării, și miros de lemn și vin fiert — perfectă pentru o escapadă faină. Zăpadă? Nu azi, dar iarna are timp.

Constanța

Surprinzător de blând: vineri (5 decembrie) se profilează pe la 14 °C, cu cer noros.

Sâmbătă (6 decembrie) rămâne cald pentru sezon — ~11 °C, cu vânt spre malul mării.

Duminică (7 decembrie) maximă de ~10 °C, noapte mai rece, dar fără ger sever.

Dacă ești la mare: e mai degrabă toamnă târzie decât iarnă. Perfect pentru plimbări cu geacă groasă, valuri reci la mal, ceai fierbinte și atmosfera de pre-sărbătoare. Zăpada? Nu azi. Dar poate luminițele de Crăciun vor compensa.

Timișoara

Timișoara începe decembrie cu o vreme, de toamnă târzie, nu ger, nu fulgi, dar cu nor, ploaie și multă umiditate.

Vineri, 5 decembrie, cerul vine cu câteva averse, ziua se încălzește spre ~12°C, noaptea coboară spre ~4°C.

Sâmbătă, 6 decembrie, se anunță o zi relativ calmă: norii rămân, dar pot exista clarificări — temperatura va urca la ~11°C, cu minime de ~4°C.

Duminică, 7 decembrie, e ziua cu șanse de ploaie și burniță, cu maxime de ~9-10°C și noapte spre ~4°C.

Unde găsești zăpadă de Moș Nicolae în România

Dacă visezi la Moș Nicolae coborând prin troiene, cu zăpadă care scârțâie sub cizme și miros de ger la ferestre, anul acesta poveștile copilăriei par să rămână doar… povești. În orașe nu se arată fulgi, nici măcar prin satele din depresiuni nu miroase a iarnă adevărată — România trece zilele acestea printr-o perioadă de decembrie blândă, aproape mediteraneană pe alocuri.

Și totuși, cei care vor neapărat să „vâneze” zăpadă pot încerca norocul la altitudini mari: pe crestele din Făgăraș, Bucegi, Parâng sau în zona Bâlea Lac, acolo unde frigul de noapte mai păstrează urme vechi de omăt și unde, din când în când, câte un fulg rătăcit încă mai cade. Nu e vorba de troiene sau pârtii de poveste, ci doar de fragmente de iarnă, ascunse sus, în munți.

În restul țării, Moș Nicolae vine pe vreme mohorâtă, cu ploi mărunte, nori încăpățânați și temperaturi prea ridicate pentru un început de decembrie. Așa arată România în primele zile ale lunii: mai caldă decât ne-am aștepta, mai umedă, mai „primăvăratică” pe alocuri.

Cele mai mari site-uri de meteo spun că decembrie se anunță, cel puțin în prima jumătate, o lună caldă, mediteraneană și săracă în precipitații. Dar speranța rămâne — după mijlocul lunii, modelele ar putea să se schimbe, iar iarna adevărată să-și facă în sfârșit curaj să ajungă și în țara noastră.

