Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire

De: Andreea Stăncescu 05/12/2025 | 16:34
Rodica Stănoiu a fost înmormântată astăzi

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Astăzi a fost înmormântată într-un mod aparte, diferit de tiparul obișnuit al ceremoniilor religioase. În locul unei slujbe clasice, momentul despărțirii a fost marcat prin colinde, care au răsunat în memoria ei, creând o atmosferă solemnă, în apropierea Sărbătorilor de Iarnă. 

Astăzi, vineri, 5 noiembrie, a avut loc înmormântarea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase. Rodica Stănoiu a încetat din viață la vârsta de 86 de ani, plecarea ei dintre cei vii fiind confirmată miercuri de surse oficiale. Personalitate marcantă a vieții politice și juridice din România, ea a rămas cunoscută pentru rolul esențial pe care l-a avut în structurarea sistemului juridic din perioada în care a ocupat funcția ministerială.

Rodica Stănoiu nu a avut slujbă la înmormântare

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, unde familia, foști colaboratori și apropiați și-au luat rămas-bun. Ceremonia de astăzi a avut loc la Cimitirul „Izvorul Nou”, începând cu ora 12:00. Spre surprinderea celor prezenți, în locul unei slujbe religioase obișnuite s-au auzit colinde, simbol al liniștii și al despărțirilor într-o atmosferă solemnă.

Între anii 1995 și 2005, Rodica Stănoiu a activat în mediul academic ca profesor universitar în cadrul Universității Spiru Haret. Ulterior, începând din 1996 și până în momentul dispariției sale, aceasta a deținut aceeași poziție la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, unde a continuat să se implice în formarea studenților și în domeniul cercetării juridice.

Rodica Stănoiu a avut o carieră politică îndelungată, debutând în Parlament în anul 1996, când a devenit senator. A rămas în această funcție pe parcursul a trei mandate consecutive, implicându-se activ în activitatea legislativă. Între anii 2000 și 2004, Stănoiu a ocupat portofoliul Justiției, fiind ministru în Guvernul condus de Partidul Social Democrat, perioadă în care a avut o influență semnificativă asupra sistemului judiciar.

