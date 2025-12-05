Familia și apropiații, în lacrimi la căpătâiul lui Adrian Pleșca. Artan, condus pe ultimul drum!

Artan a fost condus astăzi pe ultimul drum. Familia, prietenii și toți cei care l-au iubit și-au luat rămas bun de la solistul cu voce inconfundabilă și prezență care a marcat generații întregi. CANCAN.RO prezintă imagini sfâșietoare de la înmormântare.

Vineri, 5 decembrie, Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, a fost condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare a început la ora 13:30, la biserica Pogorârea Sfântului Duh Titan, unde familia, prietenii și cei apropiați s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Update: La slujba de înmormântare s-a putut observa că pe sicriul artistului a fost așezat un crucifix, un simbol cu o semnificație profundă. (Vezi aici detalii)

Update: Romeo Fantastik, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, a venit să își ia rămas bun de la colegul său de breaslă. Artistul a trecut printr-un moment neașteptat care i-a lăsat pe toți fără cuvinte. (Vezi aici detalii)

Imagini sfâșietoare de la înmormântare

Familia artistului și prietenii apropiați s-au adunat de la primele ore ale dimineții la capela de la biserica Pogorârea Sfântului Duh Titan, pentru a pregăti ultimele detalii legate de slujba de înmormântare.

La ora 13:30, cele aproximativ 100 de persoane adunate pentru a-și lua rămas bun de la artist s-au înghesuit în biserică pentru slujbă. Clipe sfâșietoare pentru soția și cei doi copii ai lui Adrian Pleșca, în cel mai dureros moment al slujbei, Prohodul, cea mai importantă rugăciune pentru odihna sufletului celui decedat.

După ceremonia religioasă, cortegiul funerar va pleca spre cimitirul Pantelimon 2.

Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, s-a stins din viață marți, 2 decembrie, în urma unui AVC, lăsând în urmă o carieră impresionantă. Artist excentric și inconfundabil, Artan a devenit cunoscut în anii ’90 ca membru al trupei Timpuri Noi, unde energia sa debordantă și stilul nonconformist au cucerit fanii rockului românesc. Mai târziu, a fondat Partizan, trupă cu care a marcat o întreagă generație prin hituri precum „Fata mea”, „Banii” sau „Dușmănia”. Cu o carieră de peste trei decenii, Artan a rămas mereu același personaj electrizant și o prezență scenică imposibil de ignorat.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere