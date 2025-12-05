Romeo Fantastik a rupt liniștea înmormântării lui Artan! S-a prăbușit la funeralii

Astăzi are loc slujba de înmormântare a lui Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, care a încetat din viață pe 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. La ceremonie nu a lipsit nici Romeo Fantastik, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, care a venit să își ia rămas bun de la colegul său de breaslă. Artistul a trecut printr-un moment neașteptat care i-a lăsat pe toți fără cuvinte.

Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a încetat din viață pe 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. Artistul a suferit un accident vascular cerebral în dimineața zilei de 2 decembrie și a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București. Din păcate, intervențiile medicale nu au mai putut salva viața lui, fiind declarat decesul.

Slujba de înmormântare a lui Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, a început la ora 13:30, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe marele artist, aducându-i un omagiu emoționant. el va fi înmormântat la cimitirul Pantelimon 2.

Ce a pățit Romeo Fantastik la înmormântarea lui Artan

La înmormântare a fost prezent și Romeo Fantastik, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România. Artistul a stat cu privirea aplecată, vizibil afectat de pierderea colegului său de breaslă. Haina lungă, lucioasă și ieșită în evidență, pe care o purta, a atras atenția tuturor celor prezenți.

Evenimentul a fost marcat și de un incident neprevăzut: în curtea bisericii, Romeo s-a sprijinit de un gard care s-a destabilizat, iar manelistul a căzut, moment care a stârnit îngrijorare printre cei din jur, deși s-a ridicat fără răni serioase.

