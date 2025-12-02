BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan

Este doliu în lumea muzicală românească! Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți, 2 decembrie. Potrivit primelor informații, Adrian Pleșca ar fi suferit un AVC.

Adrian Pleșca s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani. Recent, ceilalți membri ai formației Partizan, cu care acesta a colaborat, au făcut referire la „posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă” care l-au afectat. Însă, nimeni nu se aștepta ca artistul să treacă în neființă.

Potrivit primelor informații, Adrian Pleșca a suferit un AVC în această dimineață, 2 decembrie. Artistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

Artanu, figură emblematică a rock-ului românesc

Adrian Pleșca s-a născut în anul 1961, în București, și a devenit una dintre cele mai marcante figuri ale rockului românesc, în special ca lider al trupei Timpuri Noi, fondată în 1982. Porecla „Artan” a primit-o la 7 ani, de la un vecin mai mare, și avea să o ducă mai departe pe toate scenele din țară.

În anul 1982 a pus bazele trupei Timpuri Noi, o formație nonconformistă, cu versuri îndrăznețe pentru acea vreme. După 1990, trupa a avut un impact important în muzica românească, iar Artan a cântat timp de două decenii și în Corul Radio (1990–2011).

În 2009, Adrian Pleșca a părăsit grupul şi a format apoi trupa Partizan. Însă în 2019, formația anunța separarea de Artanu, fără a oferi un motiv.

Adrian Pleşca, implicat într-un scandal de proporții

În luna octombrie a acestui an, Adrian Pleşca devenea protagonistul unui scandal de proporții. Cântărețul a fost acuzat de o femeie că ar fi avut o atitudine nepotrivită față de fiica sa, în vârstă de 18 ani, și că ar fi sărutat o altă tânără fără acordul acesteia.

În urma celor întâmplate, Artanu și-a recunoscut greșeala, a vorbit public despre incident și a spus că regretă totul. Și-a cerut scuze, menționând că din cauza unor probleme medicale are uneori niște episoade pe care nu le poate controla.

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare… În public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan, pe Facebook

Ce se întâmplă cu agresoarea senatoarei POT. Magistrații, decizie de ultimă oră în cazul Oanei Ungureanu!

Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria emisiune