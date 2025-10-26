Acasă » Știri » Artan riscă ani grei de închisoare după ce a hărțuit o adolescentă de 18 ani. Poliția Capitalei s-a autosesizat!

Artan riscă ani grei de închisoare după ce a hărțuit o adolescentă de 18 ani. Poliția Capitalei s-a autosesizat!

De: Denisa Agheorghiesei 26/10/2025 | 22:22
Adrian Pleșca, sursă poze: Facebook

Celebrul solist al trupelor Timpuri Noi și Partizan, Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, este acuzat de mama unei tinere de doar 18 ani că ar fi încercat să o sărute fără consimțământ într-un local din București. Artistul și-a cerut public scuze, invocând probleme medicale.

Un nou scandal zguduie lumea muzicii românești. Adrian Pleșca, alias Artan, în vârstă de 64 de ani, ar fi hărțuit o adolescentă într-un local din Sectorul 3 al Capitalei. Potrivit mamei tinerei, incidentul ar fi avut loc luni seară, în timpul unui eveniment la care artistul era prezent ca invitat.

Acuzații grave la adresa lui Artan

Femeia susține că solistul ar fi fixat-o insistent pe fiica sa pe parcursul serii, apoi s-ar fi apropiat de ea. Mama fetei a făcut public filmulețul în care fiica ei ar fi fost hărțuită.

„După ce a fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate şi a încercat să o sărute cu forţa şi să tragă din ţigara ei electronică. Ea şi prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistenţe – ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a şi sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”, a povestit femeia, pe Facebook.

Tânăra s-a speriat și a amenințat imediat că vrea să cheme poliția. Organizatorul evenimentului era și el prezent și ar fi spus că este obișnuit cu un astfel de comportament din partea lui Adrian Pleșcu.

Artan își cere scuze public. „Regret foarte mult. Mă lupt cu o problemă de sănătate”

La scurt timp după izbucnirea scandalului, Artan a publicat și el un filmuleț pe rețelele sociale, în care recunoaște comportamentul nepotrivit și își cere scuze public.

„Folosesc acest filmuleț pentru a spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău și cer părților vătămate să mă ierte și, să știți, că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a declarat Artan, solist al trupelor Timpuri Noi și Partizan.

Poliția Capitalei s-a autosesizat! Artan riscă până la 3 ani de închisoare

După ce acuzațiile au devenit virale în mediul online, Poliția Capitalei s-a autosesizat în acest caz.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a condiţiilor în care ar fi avut loc incidentul.

La acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate.

Facem precizarea că orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.”, au declarat polițiștii într-un comunicat oficial de presă.

Potrivit specialiștilor în drept, dacă acuzațiile se confirmă și este depusă o plângere, artistul ar putea fi cercetat pentru hărțuire și agresiune sexuală, infracțiuni care se pedepsesc cu până la 3 ani de închisoare sau amendă penală, în funcție de gravitatea faptelor.

