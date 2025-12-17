Prețul pe care l-a plătit celebra actriță pentru succesul internațional: „Nu dispare, îl cari cu tine în fiecare zi”

Olimpia Melinte (39 de ani) a trăit una dintre cele mai solicitante perioade din viața sa profesională și personală odată cu rolul principal din filmul italian Lastima, care a ținut-o mai multe săptămâni departe de copiii ei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, actrița vorbește despre sacrificiile făcute pe platourile de filmare din Italia, despre echilibrul dintre carieră și maternitate și despre cum se pregătește pentru sărbătorile de iarnă.

Actriță apreciată atât în România, cât și în producții internaționale, Olimpia Melinte se împarte între luminile reflectoarelor și rolul principal al vieții sale, cel de mamă pentru Sasha, în vârstă de 11 ani, și Ingrid, în vârstă de 4 ani. Pentru rolul din producția italienească Lastima, ea a fost nevoită să stea departe de casă mai multe săptămâni, timp în care inima ei era împărțită între responsabilitățile profesionale și dorul de familia sa.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Olimpia vorbește despre filmările din Italia, dar și despre cum se pregătește de sărbătorile de iarnă și ce tradiții încearcă să păstreze indiferent unde se află, dar și despre sacrificiile pe care nu le vede nimeni atunci când cortina se ridică.

„Dorul nu dispare niciodată. Îl cari cu tine în fiecare zi”

CANCAN.RO: Ai filmat în Italia timp de câteva săptămâni, departe de copii. Cum ai gestionat dorul și ce a fost cel mai greu în perioada aceea?

Olimpia Melinte: A fost o perioadă intensă și plină de emoții. Să filmez în Italia a fost o împlinire profesională, dar, ca mamă, distanța față de copii a fost partea cea mai grea. Dorul nu dispare, îl cari cu tine în fiecare zi, în tăceri, în ochii obosiți de la capătul zilei, în apelurile video care se termină mereu prea repede. Am gestionat totul concentrându-mă pe ce aveam de făcut, știind că fiecare zi acolo e un pas important. Dar seara dorul se așeza lângă mine pe nesimțite.

CANCAN.RO: Ce te-a cucerit la proiectul filmat în Italia și cum ți-a schimbat experiența perspectiva asupra carierei?

Olimpia Melinte: M-a cucerit din prima povestea filmului “Lastima”, un road movie emoționant, intim și curajos, care spune povestea a două femei din lumi complet diferite: o româncă și o nigeriancă, prinse într-o călătorie care devine și exterioară, și profund interioară. M-a atins prin felul în care abordează teme ca migrația, trauma, empatia, dar și vindecarea, fără să fie tezist, ci cu delicatețe și adevăr. Filmul mi-a adus nu doar provocări actoricești reale, dar și un context de lucru în care m-am simțit respectată ca artist. A fost o echipă internațională, multiculturală, în care vocea actorului conta și în care munca era tratată cu grijă și rigoare. Mi-a reconfirmat cât de mult influențează calitatea umană a celor cu care lucrezi felul în care dai viață unui rol.

„Nu e ușor să fii mamă și actriță. Încerc să fiu prezentă acolo unde sunt”

CANCAN.RO: Cum reușești să împaci rolul de mamă cu cariera?

Olimpia Melinte: Sincer? Nu e ușor. Dar cred că nu sunt singura mamă care jonglează constant. Încerc să fiu prezentă acolo unde sunt. Când sunt cu copiii, să fiu cu ei cu totul. Când sunt pe platou, să fiu ancorată. Nu reușesc mereu. Dar iubirea de acasă și pasiunea pentru meserie mă țin în echilibru.

CANCAN.RO: Decembrie e luna emoțiilor. Cum vă pregătiți în familie pentru Crăciun?

Olimpia Melinte: Punem colinde încă din noiembrie, aprindem luminițe, facem liste pentru Moșul, aprindem focul în șemineu. Dar mai presus de toate, încercăm să fim împreună. Avem tradiții mici: împodobim bradul toți patru, facem turtă dulce (deși copiii mănâncă mai mult aluat decât produsul final), citim povești și ne uităm la filmele noastre preferate de Crăciun.

Sarmale, cozonac și rețeta mamei: „Fără ele, nu e Crăciun”

CANCAN.RO: Gătești de Sărbători? Care este preparatul fără de care „nu e Crăciun”?

Olimpia Melinte: Gătesc, da, dar cu ajutoare serioase! Sarmalele sunt nelipsite, fără ele nu se simte Crăciunul ca acasă. Și cozonacul. Încerc rețeta mamei, deși nu-mi iese niciodată la fel.

CANCAN.RO: Ce înseamnă pentru tine finalul de an?

Olimpia Melinte: Un moment de pauză. De respirat adânc și privit înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate. Mă întreb ce am învățat, ce pot lăsa în urmă, ce vreau să iau cu mine în anul următor. În 2026 îmi doresc curaj, simplitate și sănătate — pentru mine și pentru cei pe care-i iubesc.

