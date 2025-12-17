Acasă » Știri » Sport » Final de poveste pentru Cosmin Olăroiu în Emiratele Arabe! Tehnicianul român urmează să părăsească naționala

De: Alina Drăgan 17/12/2025 | 20:18
Cosmin Olăroiu urmează să părăsească naționala Emiratelor Arabe Unite /Foto: Profimedia

Cosmin Olăroiu (56 de ani) se apropie de finalul poveștii cu naționala Emiratelor Arabe Unite. Joi, 18 decembrie, selecționata pregătită de român o va înfrunta pe Arabia Saudită, în finala mică din FIFA Arab Cup. Ar urma să fie ultimul meci a lui Olăroiu la națională, căci tehnicianul a ratat principalul obiectiv setat, calificarea la Campionatul Mondial din vară.

Meciul de mâine ar urma să fie ultimul pentru Cosmin Olăroiu pe banca naționalei. Antrenorul român a fost instalat în funcție în primăvara acestui an, când l-a înlocuit pe portughezul Paulo Bento. Însă, Olăroiu a ratat principalul obiectiv setat atunci când a preluat naționala, calificarea la Campionatul Mondial din vară.

Cosmin Olăroiu se pregătește de finalul călătoriei sale alături de naționala Emiratelor Arabe Unite. Echipa lui a pierdut dramatic barajul cu Irak, iar acum urmează să înfrunte Arabia Saudită.

Antrenorul român a stat pe banca naționalei timp de 15 meciuri. Iar în această perioadă a înregistrat 6 victorii, 5 rezultate de egalitate și 4 eșecuri. În cazul în care naționala Emiratelelor Arabe Unite va câștiga cu Arabia Saudită și va termina pe locul 3 la FIFA Arab Cup, va fi cel mai bun rezultat din istorie înregistrat în această competiție.

Însă, chiar și așa, Cosmin Olăroiu ratează obiectivul setat atunci când a preluat naționala. Dar, decizia de a părăsi naționala Emiratelor Arabe Unite îi va aparține. El este cel mai titrat tehnician din istoria fotbalului din Emirate, cu 16 trofee cu Al-Ain, Al-Shabab Al-Ahli și Al-Sharjah.

Astfel, deși calificarea a fost ratată, Federația de Fotbal din Emiratele Arabe Unite a decis ca Olăroiu să rămână pe banca naționalei. Rămâne de văzut dacă o să accepte.

„Nu-mi stă în obicei să mă mint, nici să-i mint pe alții. M-am născut român și voi muri român, sunt mândru de originea mea. Pe de altă parte însă, cu excepția a două luni, parcă în 2011, când am lucrat la Steaua, lipsesc din țară de 18 ani.

Perioadă în care am câștigat de 4 ori titlul în Emirate și câte o dată în Arabia Saudită și în China. Le putem număra împreună, am cucerit peste 20 de trofee, dintre care numai două acasă, Liga și Supercupa în 2006.Așa că, să nu se supere nimeni, eu mi-am făcut firma de antrenor și banii în străinătate, nu în țară. Poate că pe unii îi deranjează această precizare, dar trebuie ținut cont de ea”, declara Cosmin Olăroiu, în luna aprilie.

