După Burdujan, un alt fotbalist român a ajuns rău! ”Mi-a cerut un leu! Nevasta l-a lăsat”

Un episod mai puțin cunoscut din culisele fotbalului românesc readuce în atenție fragilitatea parcursului personal al unor sportivi după încheierea carierei. Într-o discuție despre destinele complicate ale unor foști jucători din Liga 1, a fost readus în prim-plan numele lui Alexandru Forminte, fost mijlocaș emblematic al Ceahlăului Piatra Neamț, un fotbalist care, în perioada activă, era asociat cu stabilitatea, disciplina și o situație materială solidă.

Alexandru Forminte a fost una dintre figurile reprezentative ale clubului din Piatra Neamț, pentru care a evoluat timp de 13 ani, între 2000 și 2013. În acest interval, a adunat 114 apariții în prima ligă și a ajuns, la un moment dat, să poarte banderola de căpitan, semn al încrederii de care se bucura atât în vestiar, cât și în rândul suporterilor.

Alexandru Forminte a ajuns să cerșească pe stradă

După retragerea din activitate, însă, lucrurile ar fi luat o turnură dramatică. Potrivit relatărilor făcute în spațiul public de Sebastian Chitoșcă, fost coleg de breaslă și jucător care a trecut și pe la FCSB, viața lui Forminte s-ar fi degradat treptat, pe fondul unor probleme serioase legate de consumul de alcool.

În perioada de vârf a carierei, Forminte era perceput ca un om cu resurse financiare consistente, un fotbalist de la care colegii apelau adesea pentru ajutor. Imaginea aceasta contrastează puternic cu tabloul descris ulterior, în care fostul căpitan al Ceahlăului ar fi ajuns să piardă aproape tot ce construise în anii de activitate. Problemele cu alcoolul ar fi dus la destrămarea familiei și la epuizarea resurselor financiare, iar lipsa unui sprijin solid după retragere ar fi accentuat declinul.

Forminte ar fi fost văzut trăind la limita subzistenței, în compania unor persoane fără adăpost, cerând bani pe stradă.

”Îți mai zic despre un fotbalist din Liga 1, te crucești, coleg cu mine, pe care îl știam cu familie, cu bani, mereu ne împrumutam de bani de la el. La un moment dat, l-am găsit cu unul care era boschetar, bea… Mi-a cerut un leu… Alex Forminte… Înnebunești! Tot de la alcool. L-a lăsat femeia, familia, tot, a pierdut tot din cauza alcoolului și era boschetar la un moment dat. Acum am înțeles că e bine”, a declarat Sebastian Chitoșcă în podcastul moderat de Costin Ștucan.

Un alt episod tulburător, relatat tot în spațiul public, întărește ideea că astfel de drame nu sunt cazuri izolate în fotbalul românesc. Sebastian Chitoșcă, fost jucător la Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB și FC Botoșani, a vorbit recent, într-un podcast, și despre situația dramatică a unui alt fost coleg, Lucian Burdujan.

