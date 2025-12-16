Acasă » Știri » După Burdujan, un alt fotbalist român a ajuns rău! ”Mi-a cerut un leu! Nevasta l-a lăsat”

După Burdujan, un alt fotbalist român a ajuns rău! ”Mi-a cerut un leu! Nevasta l-a lăsat”

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 08:08
Alexandru Forminte a ajuns să cerșească pe stradă/foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un episod mai puțin cunoscut din culisele fotbalului românesc readuce în atenție fragilitatea parcursului personal al unor sportivi după încheierea carierei. Într-o discuție despre destinele complicate ale unor foști jucători din Liga 1, a fost readus în prim-plan numele lui Alexandru Forminte, fost mijlocaș emblematic al Ceahlăului Piatra Neamț, un fotbalist care, în perioada activă, era asociat cu stabilitatea, disciplina și o situație materială solidă.

Alexandru Forminte a fost una dintre figurile reprezentative ale clubului din Piatra Neamț, pentru care a evoluat timp de 13 ani, între 2000 și 2013. În acest interval, a adunat 114 apariții în prima ligă și a ajuns, la un moment dat, să poarte banderola de căpitan, semn al încrederii de care se bucura atât în vestiar, cât și în rândul suporterilor.

Alexandru Forminte a ajuns să cerșească pe stradă

După retragerea din activitate, însă, lucrurile ar fi luat o turnură dramatică. Potrivit relatărilor făcute în spațiul public de Sebastian Chitoșcă, fost coleg de breaslă și jucător care a trecut și pe la FCSB, viața lui Forminte s-ar fi degradat treptat, pe fondul unor probleme serioase legate de consumul de alcool.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

În perioada de vârf a carierei, Forminte era perceput ca un om cu resurse financiare consistente, un fotbalist de la care colegii apelau adesea pentru ajutor. Imaginea aceasta contrastează puternic cu tabloul descris ulterior, în care fostul căpitan al Ceahlăului ar fi ajuns să piardă aproape tot ce construise în anii de activitate. Problemele cu alcoolul ar fi dus la destrămarea familiei și la epuizarea resurselor financiare, iar lipsa unui sprijin solid după retragere ar fi accentuat declinul.

Forminte ar fi fost văzut trăind la limita subzistenței, în compania unor persoane fără adăpost, cerând bani pe stradă.

”Îți mai zic despre un fotbalist din Liga 1, te crucești, coleg cu mine, pe care îl știam cu familie, cu bani, mereu ne împrumutam de bani de la el.

La un moment dat, l-am găsit cu unul care era boschetar, bea… Mi-a cerut un leu… Alex Forminte… Înnebunești! Tot de la alcool. L-a lăsat femeia, familia, tot, a pierdut tot din cauza alcoolului și era boschetar la un moment dat. Acum am înțeles că e bine”, a declarat Sebastian Chitoșcă în podcastul moderat de Costin Ștucan.

Alex Forminte/foto: social media

Un alt episod tulburător, relatat tot în spațiul public, întărește ideea că astfel de drame nu sunt cazuri izolate în fotbalul românesc. Sebastian Chitoșcă, fost jucător la Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB și FC Botoșani, a vorbit recent, într-un podcast, și despre situația dramatică a unui alt fost coleg, Lucian Burdujan. (VEZI AICI)

VEZI ȘI: Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”

(Citește și: Rapid a plecat astăzi în cantonamentul din Slovenia, dar noi continuăm discuția la „EXCLUSIV RAPID” despre tot ceea ce se întâmplă la clubul lui Dan Șucu)

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Contestat și criticat, Cristi Chivu le-a dat tuturor peste nas. Mesajul românului, după ce a devenit lider în Serie A
Știri
Contestat și criticat, Cristi Chivu le-a dat tuturor peste nas. Mesajul românului, după ce a devenit lider în…
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: ”Boschetar, n-are casă”
Știri
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: ”Boschetar, n-are casă”
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse)
Digi 24
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de...
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
Bebino, internat de urgență la penitenciarul Rahova. Ce s-a întâmplat cu King Kong de Berceni
A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și ...
A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și soția sa au fost găsiți morți în casă
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. ...
Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. Lumea a crezut că este o eroare
Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane
Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane
Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!
Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!
Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025
Ricky Martin, aproape sold-out la București! Celebrul artist, concert răsunător pe 16 decembrie 2025
Vezi toate știrile
×