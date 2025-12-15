Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: ”Boschetar, n-are casă”

Povestea unui fost fotbalist care a evoluat inclusiv la Steaua București scoate din nou la lumină partea nevăzută și dureroasă a sportului de performanță. Departe de lumina reflectoarelor, de contracte și de aplauze, un nume cunoscut cândva în fotbalul românesc a ajuns să trăiască pe străzi, într-o situație care șochează și ridică multe semne de întrebare despre ce se întâmplă cu sportivii după ce cariera lor se încheie. Iată despre cine este vorba!

Lipsa unui sistem real de protecție pentru foștii sportivi, absența consilierii psihologice și financiare, dar și dificultatea adaptării la viața de după retragere pot duce la astfel de situații dramatice. Mulți jucători ajung să piardă totul într-un timp foarte scurt, mai ales atunci când sunt afectați de vicii sau probleme personale nerezolvate.

Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi

Sebastian Chitoșcă, fost jucător la Ceahlăul Piatra Neamț, FCSB și FC Botoșani, a vorbit recent despre drama unui fost coleg de-ai săi, Lucian Burdujan. Acesta din urmă, cândva atacant apreciat, ajunsese să joace la cel mai înalt nivel din România și era perceput drept un fotbalist cu experiență și statut. Astăzi, însă, realitatea este una cruntă: Burdujan nu mai are o locuință stabilă și ar trăi pe străzi, fiind văzut în mai multe rânduri în situații degradante, inclusiv în zona Gării de Nord din Timișoara.

Potrivit celor relatate de Chitoșcă, declinul lui Lucian Burdujan nu este unul recent. Problemele ar fi început încă din jurul anului 2016, când fostul fotbalist s-a întors la Piatra Neamț. De atunci, viața lui ar fi intrat pe o pantă descendentă, marcată de lipsa unui scop clar, de izolare și de dependența de alcool. Dintr-un jucător profesionist, cu ani de experiență în Liga 1, Burdujan ar fi ajuns treptat să trăiască pe stradă, fără sprijin și fără stabilitate.

„Nu știu nimic despre el. Boschetăreală, cred, din păcate. Eu îți spun sincer că l-am văzut boschetar când jucam la Steaua, pe acasă. Adică, faptul că e boschetar, cu părere de rău… nu are casă. A venit acasă, în Piatra Neamț, în 2016. El, de atunci, era așa. Nu avea sens al vieții. Era cu băutura, pe stradă, cu astea…”, a spus Sebastian Chitoșcă în podcastul moderat de Costin Ștucan.

„Mi-a cerut un leu”

În același context, Sebastian Chitoșcă a amintit și un alt nume cunoscut din Liga 1, Alex Forminte. Și acesta era perceput, în perioada activă, drept un fotbalist cu o situație materială bună, cu familie și cu o carieră stabilă. Cu toate acestea, problemele cauzate de alcool i-ar fi distrus viața personală și profesională. La un moment dat, Forminte ar fi ajuns într-o situație extrem de dificilă, fiind văzut pe stradă, cerând bani, după ce pierduse aproape totul.

”Îți mai zic despre un fotbalist din Liga 1, te crucești, coleg cu mine, pe care îl știam cu familie, cu bani, mereu ne împrumutam de bani de la el. La un moment dat, l-am găsit cu unul care era boschetar, bea… Mi-a cerut un leu… Alex Forminte… Înnebunești! Tot de la alcool. L-a lăsat femeia, familia, tot, a pierdut tot din cauza alcoolului și era boschetar la un moment dat. Acum am înțeles că e bine”, a mai declarat Sebastian Chitoșcă.

(Citește și: Rapid a plecat astăzi în cantonamentul din Slovenia, dar noi continuăm discuția la „EXCLUSIV RAPID” despre tot ceea ce se întâmplă la clubul lui Dan Șucu)

VEZI ȘI: Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”