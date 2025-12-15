Acasă » Știri » Amendă 4.000 lei pentru acești șoferi! Greșeala banală care te poate lăsa și fără talon, conform Codului Rutier

De: Paul Hangerli 15/12/2025 | 09:28
Sezonul rece aduce din nou confuzie și sancțiuni dure pentru șoferii români. Deși mulți cred că există o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, legea spune altceva, iar Poliția Rutieră și Registrul Auto Român avertizează clar: dacă ești prins pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope conforme, amenda este usturătoare, iar certificatul de înmatriculare poate fi reținut pe loc.

Când sunt obligatorii, de fapt, cauciucurile de iarnă. Ce spune legea, nu zvonurile

Contrar informațiilor vehiculate anual în spațiul public, legislația din România nu stabilește o dată fixă din calendar pentru montarea anvelopelor de iarnă. Potrivit Codului Rutier și OG nr. 5/2011, obligația apare exclusiv atunci când șoferii circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Asta înseamnă că, teoretic, poți circula cu cauciucuri de vară chiar și în luna ianuarie, dacă drumul este uscat, dar riști sancțiuni severe dacă apare poleiul și nu ai anvelope corespunzătoare.

Poliția Română subliniază că nu contează luna din an, ci starea carosabilului. În momentul în care condițiile meteo se schimbă, iar drumul devine alunecos, lipsa cauciucurilor de iarnă devine contravenție gravă. În plus, pentru autovehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone sau cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, legea impune dotări suplimentare, precum lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Amenzi uriașe în 2025 și talon reținut. Ce riști dacă ignori regulile

În 2025, sancțiunile sunt mai usturătoare ca oricând. Șoferii surprinși pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă riscă o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă sume cuprinse între 1.822,5 lei și 4.050 de lei. Pe lângă amendă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare, iar șoferul nu mai poate circula până când mașina este echipată corespunzător.

Registrul Auto Român a intervenit public pentru a combate informațiile false legate de așa-zise modificări ale Codului Rutier. Specialiștii RAR precizează clar că denumirea „all-season” este una strict comercială și nu garantează automat că anvelopa este acceptată iarna. Singurul criteriu legal este marcajul M+S (M+S, M.S. sau M&S). Dacă anvelopa are acest marcaj, este considerată legal anvelopă de iarnă, indiferent de denumirea de marketing.

Ce recomandă specialiștii: nu aștepta prima amendă sau primul derapaj

Deși legea condiționează obligația de starea drumului, specialiștii în siguranță rutieră recomandă schimbarea cauciucurilor atunci când temperaturile scad constant sub 7°C, de regulă în lunile octombrie–noiembrie. La aceste temperaturi, cauciucurile de vară se întăresc, își pierd aderența și cresc semnificativ distanța de frânare. În condiții de iarnă, o mașină echipată cu anvelope de vară poate avea nevoie de aproape dublul distanței pentru a se opri complet.

Poliția mai atrage atenția că șoferii trebuie să aibă în mașină și dotările obligatorii: trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu, toate omologate. Lipsa acestora se sancționează separat, cu amenzi de până la 1.012,5 lei. Concluzia autorităților este clară: mai bine schimbi cauciucurile din timp decât să plătești amenzi care „fac gaură” serioasă în bugetul familiei și să riști accidente grave.

Orașul din România care ar putea renunța la toate sensurile giratorii. Cu ce ar putea fi înlocuite

Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș | EXCLUSIV

