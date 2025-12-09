Acasă » Exclusiv » Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș | EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 09/12/2025 | 14:57
Mulți ați mers noaptea pe Autostrada Pitești – Curtea de Argeș (30,5 km), lotul 5 al autostrăzii Pitești – Sibiu (A1) și ați constatat că acest segment de drum de mare viteză este luminat aproape în totalitate. De ce? Motivul este foarte simplu și a fost explicat de reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Prima autostradă care va traversa Carpații (A1, Pitești – Sibiu, 121 km) și-a început drumul prin munți încă din 2022, când s-a deschis lotul 1 (Sibiu – Boița, 13,2 km, constructor compania austriacă Porr) și a continuat anul trecut din celălalt capăt, prima dată de la Pitești la Băiculești (circa 15 km), apoi până la Curtea de Argeș din iunie 2025 (constructor compania italiană WeBuild). Drumul de mare viteză nu surprinde doar plăcut cu utilitatea sa, ci și cu condițiile de siguranță la cel mai înalt nivel. Așa se face că mare parte din lotul de 30,5 km este luminat.

Motivul pentru care Autostrada Pitești – Curtea de Argeș este luminată

Din cauza reliefului neuniform, tronsonul este prevăzut cu un viaduct, șase pasaje și 12 poduri, plus trei noduri rutiere care, conform legislației, trebuie luminate pe timp de noapte.
“Conform normativelor actuale, această secțiune de autostradă este iluminată pe o porțiune extinsă, datorită diversității elementelor constructive care necesită acest lucru”, a precizat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Autostrada Pitești – Curtea de Argeș

Anul viitor, cel mai probabil în toamnă, autostrada A1 va ajunge de la București până la Tigveni (încă aproape 10 km spre Sibiu), odată cu darea în trafic a lotului 4 (constructor Porr) care include primul tunel de autostradă din România, pe sub dealul Momaia.
Ultimele două loturi care rămân în lucru sunt lotul 2 Boița – Cornetu (31,33 km, constructor – asociarea turcă Mapa/Cenzgiz) și lotul 3 Cornetu – Tigveni (27,4 km, constructor WeBuild). Conform secretarului de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu în 2028 este estimată finalizarea lotului 3 și în 2029 se va circula pe întreaga Autostradă Pitești – Sibiu, odată cu încheierea lucrărilor și pe lotul 2. În acel moment se va circula pe autostradă de la Constanța la Nădlac (A2+A0+A1).

