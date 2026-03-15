Cum gestionează Nicu Grigore relația dintre el și fiica Bellei Santiago. Ce regulă i-a impus fostul concurent Survivor

Nicu Grigore și Bella Santiago sunt unul dintre cuplurile cele mai stabile din showbiz-ul românesc. Cei doi își doresc foarte mult să devină părinți împreună, iar relația lor se remarcă prin echilibru și implicare. În paralel, Nicu Grigore și-a asumat un rol activ în creșterea fiicei Bellei Santiago, Kescielle, care provine dintr-o relație anterioară a artistei.

Până în 2019, Kescielle locuia împreună cu bunica sa, iar în acea perioadă copilul era obișnuit să ia propriile decizii, fără o structură clară sau reguli stricte. Această independență a făcut ca tranziția la viața alături de părinții săi adoptivi și să fie mai complexă, necesitând ajustări și stabilirea unui set de norme pentru a asigura o conviețuire armonioasă.

Ce i-a impus Nicu fiicei Bellei Santiago

Odată cu mutarea Kescielle în România, Nicu Grigore și Bella Santiago au decis să creeze un mediu în care fiica să se simtă sprijinită, dar și responsabilă. Astfel, au implementat reguli menite să faciliteze comunicarea și cooperarea în cadrul familiei. Ideea centrală a acestor reguli este ca fetița să învețe să ceară ajutor atunci când are nevoie și să se simtă susținută de părinți, fără a se simți abandonată sau neglijată.

„Era Mougli. Avea instictul de supraviețuire. Nefiind maică-sa acolo și fiind numai cu bunica, ea făcea doar ce își dorea. Nu exista o regulă. Ea era foarte independentă. Atunci când am căzut de acord cu Bella că pot să mă implic și eu, am început să impunem niște reguli. Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată, spre exemplu, că îi spuneam să îmi ceară, când are nevoie de ceva și să nu mai ia ea. Făceam chestia asta tocmai pentru că voiam să interacționeze cu noi și când va avea nevoie de ceva să ne ceară ajutorul, nu să se ducă singură, cine știe pe unde și cine știe ce să facă. Adică, să știe că e cineva acolo , a povestit Nicu Grigore, în cadrul unui podcast.

Structura impusă nu urmărește să limiteze libertatea copilului, ci să ofere siguranță și să întărească relațiile familiale. Aceasta presupune implicarea activă a tatălui, care joacă un rol fundamental în educație, sprijin și ghidare, chiar dacă pentru unii poate părea o metodă strictă. În practică, regulile au fost gândite pentru a preveni situațiile în care fetița să acționeze singură fără a avea sprijinul necesar, consolidând astfel legătura afectivă dintre copii și părinți.

