Trucul simplu și natural care te ajută să ții insectele la distanță primăvara

De: Daniel Matei 10/05/2026 | 08:50
Odată cu încălzirea vremii, insectele revin rapid în case și pe terase, iar mulți caută soluții eficiente, dar fără substanțe chimice. Specialiștii în lifestyle și îngrijire a locuinței arată că există câteva metode simple, naturale, care pot reduce semnificativ prezența insectelor, fără efort mare și fără costuri ridicate.

Unul dintre cele mai la îndemână trucuri este folosirea plantelor aromatice. Lavanda, menta, busuiocul sau rozmarinul sunt cunoscute pentru mirosul lor puternic, care este plăcut pentru oameni, dar deranjant pentru insecte. Așezate pe pervaz, pe balcon sau în grădină, aceste plante pot funcționa ca o barieră naturală împotriva țânțarilor și a altor insecte.

Potrivit Good Housekeeping, uleiurile esențiale extrase din aceste plante sunt adesea folosite în soluții naturale repelente, datorită efectului lor de a masca mirosurile care atrag insectele. În special lavanda și menta sunt frecvent menționate ca alternative naturale la spray-urile chimice.

Cum eviți să atragi insecte în casă

Un alt truc simplu este evitarea factorilor care atrag insectele în primul rând. De exemplu, mirosurile puternice de mâncare, fructele lăsate la vedere sau apa stagnantă din ghivece sau recipiente pot deveni rapid surse de atracție. Eliminarea acestora reduce semnificativ prezența insectelor în jurul casei.

De asemenea, multe persoane folosesc combinații simple pe bază de oțet sau uleiuri esențiale diluate, pulverizate în zonele de acces, cum ar fi ferestrele sau ușile. Aceste soluții nu elimină insectele, dar le descurajează să intre în interior.

Un aspect la fel de important ca metodele de respingere este evitarea factorilor care atrag insectele în locuință. Resturile alimentare lăsate la vedere, fructele foarte coapte sau gunoiul menținut prea mult timp în interior pot deveni rapid surse de atracție pentru muște și alte insecte. Chiar și o cantitate mică de mâncare expusă este suficientă pentru a le atrage, mai ales în zilele calde de primăvară.

De asemenea, apa stagnantă este unul dintre cei mai comuni factori care favorizează apariția insectelor, în special a țânțarilor. Ghivecele de flori, farfuriile de sub plante sau recipientele lăsate afară pot crea mediul ideal pentru dezvoltarea lor. La acestea se adaugă și mirosurile puternice, precum parfumurile intense sau anumite produse de curățenie, care pot atrage insectele în locuință dacă nu sunt folosite cu moderație.

