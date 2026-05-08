Hortensiile își pot schimba culoarea cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu folosit de grădinari

Hortensiile sunt printre cele mai spectaculoase flori din grădină, însă puțini oameni știu că nuanța lor poate fi modificată cu ajutorul unui ingredient obișnuit din bucătărie.

Potrivit experților în grădinărit citați de Express, culoarea hortensiilor depinde în mare măsură de aciditatea solului. Astfel, florile tind să devină albastre în sol acid și roz în sol alcalin.

Se pare că adăugarea unui ingredient-cheie în sol poate ajuta florile să își schimbe culoarea, iar rezultatul este destul de spectaculos. Tot ce trebuie să știm a fost explicat de un expert în grădinărit, însă acesta vine și cu un avertisment important: există o metodă pe care ar trebui să o evitați în următoarele luni.

Greșeala care trebuie evitată

Ish, cunoscut pe TikTok sub numele „Gardening with Ish”, le-a explicat oamenilor exact ce trebuie să facă. El spune că există metode prin care hortensiile pot fi îngrijite fără a recurge la soluții extreme.

Totuși, specialistul i-a avertizat pe grădinari să evite o anumită greșeală. În descrierea unui videoclip recent, acesta a scris:

„Un sfat de grădinărit pe care îl aud tot mai des nu doar că pare absurd, ci este pur și simplu periculos. Mă refer la introducerea unor cuie ruginite în sol pentru a crește aciditatea plantelor precum hortensiile albastre și rododendronii.”

În videoclip, el a menționat că unele persoane cred că introducerea cuielor în sol ar putea ajuta hortensiile să devină albastre, ceea ce, în teorie, s-ar putea întâmpla în timp. Totuși, în opinia sa, nu merită încercat, deoarece este periculos să ai atâtea cuie împrăștiate în grădină.

„Cum mai poți introduce fier în sol? Ei bine, există câteva variante. Poți fie să îl îmbunătățești cu compost ericaceu, fie să folosești ceva de genul acesta, adică sulfat de fier, care va avea același efect. Poți fie să îl diluezi în apă și să uzi direct solul cu el, fie chiar să adaugi deasupra așchii de scoarță de pin. Acestea se vor descompune în timp și vor crește aciditatea. Așadar, nu este nevoie să bagi cuie în sol pentru a obține acest efect. Există metode mult mai sigure decât aceasta”, spune el.

De asemenea, specialiștii spun că pliculețele de ceai folosite pot ajuta la acidificarea solului, datorită acidului tanic pe care îl conțin. Introduse în pământ, acestea pot contribui treptat la transformarea hortensiilor roz în nuanțe de albastru.

„Adăugarea pliculețelor de ceai în sol poate schimba culoarea hortensiilor deoarece ceaiul conține acid tanic, care reduce nivelul pH-ului și crește aciditatea solului”, a explicat Graham Smith, expert horticultor.

Pe lângă efectul asupra culorii, pliculețele de ceai pot funcționa și ca fertilizator natural pentru plante.

CITEȘTE ȘI:

Cum îngrijești trandafirii corect în luna mai. Îngrășământul natural pe care îl avem cu toții în casă

Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează situația