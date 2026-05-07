Acasă » Știri » Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează situația

Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează situația

De: Daniel Matei 07/05/2026 | 07:50
Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează situația
Sursa foto: Pexels

Curățenia de primăvară nu înseamnă doar geamuri și dulapuri, ci și îngrijirea corectă a podelelor din lemn, care pot acumula murdărie și praf în timpul iernii. Specialiștii atrag atenția că o curățare greșită poate deteriora rapid suprafața acestora.

Există o metodă simplă de a curăța în profunzime podelele din lemn fără să folosiți mopul sau să cheltuiți bani, datorită a două soluții de curățare „surprinzător de eficiente” pe care, cel mai probabil, le aveți deja în bucătărie, potrivit express.co.uk.

Locuințele pot deveni ușor murdare după iarnă, deoarece praful se acumulează în fiecare colț, însă cea mai afectată zonă este podeaua din lemn, care ajunge adesea acoperită de noroi, nisip și sare.

Cum curățăm corect și ușor podelele din lemn

Aceste substanțe pot pătrunde în lemn, iar chiar dacă dăm cu mopul în mod regulat, ele tind să se depună în micile zgârieturi sau fisuri ale podelei.

De aceea este important ca podelele din lemn să fie curățate în profunzime în această perioadă a anului: acumulările de murdărie sunt târâte pe suprafață de fiecare dată când mergem pe ele, creând un efect asemănător șmirghelului, care tocește și zgârie lemnul.

Totuși, Jess, expert DIY și fondator al Scratch Mommy, a dezvăluit o metodă „sigură, naturală și surprinzător de eficientă” pentru curățarea podelelor din lemn fără mari cheltuieli, deoarece este nevoie doar de câteva ingrediente din dulapul din bucătărie.

„Această soluție de curățare îndepărtează murdăria, elimină petele și redă luciul natural al suprafeței, fără a lăsa urme grase. Efectul de lustruire este un bonus plăcut, datorită ingredientelor pe bază de ulei”, spune Jess.

Rețeta acestei soluții de curățare preparată în casă are nevoie, de fapt, doar de două ingrediente de bază: oțet și suc de lămâie, ambele substanțe acide care pot îndepărta cu ușurință depunerile lipicioase de pe podea. Oțetul alb conține acid acetic, care este foarte eficient în dizolvarea murdăriei și se evaporă rapid, astfel încât nu lasă urme sau dâre pe podea.

Sucul de lămâie conține acid citric, care sporește puterea de curățare a oțetului alb și ajută la îndepărtarea petelor persistente, oferind în același timp locuinței un miros proaspăt și curat.

CITEȘTE ȘI:

Copacul sub care nu trebuie să stai când plouă. Seva lui fatală este ca un acid

Lacul care transformă păsările în stană de piatră. De ce apa ia viața unor animale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Știri
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România
Știri
Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe…
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
Click.ro
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a evadat din închisoare. Fiica vitregă trăia un coșmar
Gandul.ro
Ce au descoperit polițiștii care l-au anchetat pe violatorul de copii ucis după ce a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende
Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026
Ce se întâmplă între Blake Lively și Ryan Reynolds? Gestul observat imediat la Met Gala 2026
Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București ...
Meteorologii Accuweather anunță cea mai ciudată vară din ultimii ani. Temperaturi bizare în București și în celelalte orașe din România
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie ...
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Ce mai face artistul care a scris istorie la Cenaclul Flacăra? Adună și azi mii de oameni în mijlocul ...
Ce mai face artistul care a scris istorie la Cenaclul Flacăra? Adună și azi mii de oameni în mijlocul naturii
Vezi toate știrile