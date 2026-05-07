Cum cureți corect podelele din lemn primăvara. Cele două ingrediente din bucătărie care salvează situația

Curățenia de primăvară nu înseamnă doar geamuri și dulapuri, ci și îngrijirea corectă a podelelor din lemn, care pot acumula murdărie și praf în timpul iernii. Specialiștii atrag atenția că o curățare greșită poate deteriora rapid suprafața acestora.

Există o metodă simplă de a curăța în profunzime podelele din lemn fără să folosiți mopul sau să cheltuiți bani, datorită a două soluții de curățare „surprinzător de eficiente” pe care, cel mai probabil, le aveți deja în bucătărie, potrivit express.co.uk.

Locuințele pot deveni ușor murdare după iarnă, deoarece praful se acumulează în fiecare colț, însă cea mai afectată zonă este podeaua din lemn, care ajunge adesea acoperită de noroi, nisip și sare.

Cum curățăm corect și ușor podelele din lemn

Aceste substanțe pot pătrunde în lemn, iar chiar dacă dăm cu mopul în mod regulat, ele tind să se depună în micile zgârieturi sau fisuri ale podelei.

De aceea este important ca podelele din lemn să fie curățate în profunzime în această perioadă a anului: acumulările de murdărie sunt târâte pe suprafață de fiecare dată când mergem pe ele, creând un efect asemănător șmirghelului, care tocește și zgârie lemnul.

Totuși, Jess, expert DIY și fondator al Scratch Mommy, a dezvăluit o metodă „sigură, naturală și surprinzător de eficientă” pentru curățarea podelelor din lemn fără mari cheltuieli, deoarece este nevoie doar de câteva ingrediente din dulapul din bucătărie.

„Această soluție de curățare îndepărtează murdăria, elimină petele și redă luciul natural al suprafeței, fără a lăsa urme grase. Efectul de lustruire este un bonus plăcut, datorită ingredientelor pe bază de ulei”, spune Jess.

Rețeta acestei soluții de curățare preparată în casă are nevoie, de fapt, doar de două ingrediente de bază: oțet și suc de lămâie, ambele substanțe acide care pot îndepărta cu ușurință depunerile lipicioase de pe podea. Oțetul alb conține acid acetic, care este foarte eficient în dizolvarea murdăriei și se evaporă rapid, astfel încât nu lasă urme sau dâre pe podea.

Sucul de lămâie conține acid citric, care sporește puterea de curățare a oțetului alb și ajută la îndepărtarea petelor persistente, oferind în același timp locuinței un miros proaspăt și curat.

