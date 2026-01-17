Acasă » Știri » Știri externe » Lacul care transformă păsările în stană de piatră. De ce apa ia viața unor animale

Lacul care transformă păsările în stană de piatră. De ce apa ia viața unor animale

De: Daniel Matei 17/01/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia
Continentul african găzduiește un număr mare de minuni ale naturii, iar Lacul Natron se numără în mod clar printre ele. Un exemplu clar de bizar și fascinant, lacul atrage atenția pasionaților de natură și pentru că, printre altele, este locul ales pentru reproducere de o specie de pasăre flamingo aflată pe cale de dispariție.

Lacul Natron este o întindere de apă puțin adâncă, fierbinte și extrem de alcalină, situată în nordul Tanzaniei, lângă granița cu Kenya. Se spune că este „Medusa lumii naturale”, iar unii cred că o simplă expunere este suficientă pentru a transforma un animal viu într-o statuie. Doar că lucrurile nu este chiar atât de simple, notează Discover Wildlife.

Lacul a apărut în atenția presei în 2013, când fotograful Nick Brandt a publicat o carte cu fotografii ale animalelor care muriseră pe malul lacului și apoi fuseseră conservate de apele sale.

Însă aceste animale nu sunt făcute din piatră. Pene și carne pot fi încă văzute. În schimb, carcasele au fost deshidratate.

De ce transformă lacul animalele în „stane de piatră”

Transformarea are loc din cauza proprietăților neobișnuite ale lacului. Apa conține niveluri ridicate dintr-un mineral natural numit natron, care este un amestec de carbonat de sodiu decahidrat (un tip de sodă calcinată) și diverse alte săruri.

Situat într-o parte caldă și aridă a lumii, lacul nu are nici o ieșire naturală. Aceasta înseamnă că, pe măsură ce apa se evaporă, mineralele devin mai concentrate, făcând-o din ce în ce mai alcalină. PH-ul lacului tinde să oscileze în jurul unei valori de 10, dar uneori ajunge la 12, care este același cu soda de rufe.

Pentru organismele specializate care au evoluat pentru a trăi acolo, cum ar fi o anumită specie de flamingo, câteva specii de tilapia și cianobacteriile iubitoare de sare care dau apei nuanța roșu sângeriu, acest lucru nu reprezintă o problemă. Dar dacă un animal moare lângă lac și apoi se scufundă în apele sale, începe procesul de mumificare.

Într-adevăr, egiptenii foloseau aceeași substanță chimică pentru a-și conserva morții. Natronul absoarbe umezeala și grăsimea. Corpul animalului se deshidratează. Pentru organismele nespecialiste care nu au evoluat pentru a trăi acolo, precum omul, o baie rapidă nu ar fi fatală, dar ar putea provoca arsuri grave.

