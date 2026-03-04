Acasă » Exclusiv » Ce a scos Honorius la licitație din averea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu a făcut lista la Dan Capatos Show

Ce a scos Honorius la licitație din averea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu a făcut lista la Dan Capatos Show

De: Luciana Popescu 04/03/2026 | 17:55
Seara trecută, în cadrul emisiunii Dan Capatos Show, Adriana Bahmuțeanu a lansat o serie de acuzații explozive și a susținut că Honorius Prigoană ar fi scos la vânzare întreaga avere rămasă după moartea lui Silviu Prigoană! Vedeta TV a mai afirmat că fratele vitreg al copiilor săi ar fi organizat deja a doua licitație pentru bunurile fostului om de afaceri, deși, spune ea, succesiunea nu ar fi fost încă deschisă oficial în instanță. CANCAN.RO vine cu toate detaliile din culisele războiului.

După moartea răposatului Silviu Prigoană, problemele pentru Adriana Bahmuțeanu au ieșit și mai tare la suprafață. Vedeta TV i-a acuzat pe băieții mai mari ai lui Silviu Prigoană, dintr-o altă relație, de „alienare parentală „. Ea a susținut public că aceștia ar fi influențat relația dintre ea și copiii săi, contribuind la îndepărtarea lor de mamă. Seara trecută, Adriana a detonat, în direct și în exclusivitate, în platoul emsiunii lui Dan Capatos noi detalii despre Honorius. Fiul cel mare este acuzat că nici bine nu i-a murit tatăl și deja a scos bunurile cele mai de preț la vânzare, ilegal, pentru că succesiunea nu ar fi fost deschisă oficial. Mai mult, Bahmuțeanu susține că un judecător din Buftea ar fi încuviințat aceste proceduri.

„Acești copii se pot întoarce la mine după ce vor fi deposedați de averea de la tatăl lor, pentru că asta se pregătește. Deja fratele vitreg, Honorius Prigoană, a scos la licitație tot ce a rămas după Silviu Prigoană. Are deja a doua licitație la casa lui Prigoană din Labirint. Un judecător din Buftea i-a încuviințat aceste licitații, în condițiile în care noi nu avem deschisă moștenirea, succesiunea, la instanță. Este un termen administrativ. ” a declarat, în exclusivitate, Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu se teme că nu va mai rămâne nimic din munca lui Prigoană, „A scos tot la vânzare”

Honorius Prigoană ar fi scos la licitație apartamentele afaceristului din Pipera, un teren și multe alte lucruri de valoare. Adriana Bahmuțeanu se teme, că fii ei nu vor mai beneficia de absolut nimic din ce a lăsat tatăl lor în urmă.

Dan Capatos: Vreau și eu un flipper din ăla. L-a scos și pe acela la vânzare?

Adriana Bahmuțeanu: Da.

Dan Capatos: Jocurile alea?

Adriana Bahmuțeanu: Da, a scos tot la vânzare, apartamentele din Pipera, casa lui Prigoană, un teren de pe la Ghimpați. Deci el vrea să vândă tot. Eu sunt pregătită pentru orice variantă și vă spun de ce, copiii mei deja sunt mărișori. Până la urmă, după 18 ani, e viața lor și dreptul lor de a dispune cum doresc de averea lor.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană pe vremea când formau un cuplu

Adriana Bahmuțeanu prevede un viitor sumbru, „Temerea mea cea mai mare, aici am un ghimpe în inimă, este căderea în care vor fi amândoi”

Ca orice mamă, Adriana își face griji pentru cei doi fii ai ei. Dincolo de disputa financiară, fosta soție a lui Silviu Prigoană spune că cea mai mare îngrijorare a ei este impactul emoțional asupra copiilor.

„Temerea mea cea mai mare, aici am un ghimpe în inimă, este căderea în care vor fi amândoi după ce își vor da seama că acest miraj în care au intrat acum, această manipulare făcută de frații mai mari, se va prăbuși odată cu deposedarea lor de avere. Sunt convinsă că, dacă erau săraci și dacă Prigoană murea cu datorii, de exemplu, acești copii veneau la mine din ziua respectivă.”

×