Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară și cazino!

De: Alina Drăgan 25/01/2026 | 07:40
Silviu Prigoană a trăit într-un adevărat palat. Recent, celebra vilă a regretatului om de afaceri a fost scoasă la licitație. Locuința este una impresionantă, ce are 12 camere și se întinde pe o suprafață de aproape 850 de metri pătrați. Cum arată impunătoarea vilă?

Silviu Prigoană a achiziționat vila aflată în sectorul 3 al Capitalei în anul 2007. În 2011, după finalizarea renovării, omul de afaceri s-a mutat cu Adriana Bahmuțeanu în această locuință. Acum, vila în valoarea de 3,5 milioane de euro a fost scoasă la licitație de către Honorius, fiul lui Silviu Prigoană.

Bijuteria imobiliară a fostului soț al Adrianei Bahmuțeanu, în valoare de 3,5 milioane de euro, a fost scoasă la licitație de Horoius, fiul fostului afacerist. Casa este considerată una dintre cele mai frumoase din Capitală și are o suprafață de aproximativ 850 de metri pătrați.

Vila scoasă recent la licitație are 12 camere și este construită ca un adevărat palat. Are lift interior, de la parter către subsol, pisicnă interioară, o bibliotecă vastă, mobilier de colecție, dar și un cazino.

Mai exact, la mansardă, Silviu Prigoană avea o sală de jocuri. În prezent, încăperea a fost transformată în depozit. Mobilierul masiv este încă prezent în biroul fostului afacerist. De asemenea, în vilă există și o colecție impresionantă de tablouri.

Cum arată celebra vilă a lui Silviu Prigoană /Foto: Captură Antena Stars

Adriana Bahmuțeanu: „Am avut puterea să plec din cea mai frumoasă casă”

Adriana Bahmuțeanu a fost revoltată de decizia lui Honorius de a scoate casa la licitație. Cu această ocazie, bruneta și-a amintit de vremea când obișnuia să facă tot ce voia ea în impunătoarea vilă și a fost copleșită de emoții.

„Mă uitam la imagini și m-au cuprins emoțiile. Am avut puterea și tăria să plec din cea mai frumoasă casă din București, cu doi copii și 1.000 de lei in buzunar. Când am văzut imaginile, simțeam durerea pe care am trăit-o între acele ziduri, alături de mama mea. În acea colivie, cu pereții poleiți de aur”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Foto: Captură Antena Stars

