Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri

Regele Charles al III-lea revine în prim-plan cu un proiect surprinzător: transformarea unei reședințe istorice din Scoția într-o locație exclusivistă pentru nunți de lux, destinată cuplurilor care își doresc o ceremonie cu adevărat regală, relatează Vanity Fair.

De la „investiție riscantă” la destinație de top pentru nunți

Dumfries House, un conac impunător din secolul al XVIII-lea aflat în East Ayrshire, va beneficia de o renovare amplă, estimată la aproximativ 8,7 milioane de dolari. Reședința, care găzduiește The King’s Foundation, a fost cândva descrisă chiar de Charles drept un „risc îngrozitor” din punct de vedere financiar. Astăzi însă, aceeași proprietate este pregătită să devină una dintre cele mai exclusiviste locații de evenimente din Marea Britanie.

Construită între 1754 și 1759 pentru William Crichton-Dalrymple, al cincilea conte de Dumfries, casa este considerată una dintre capodoperele arhitecturii georgiene, fiind asociată cu nume celebre precum Robert și John Adam. Domeniul se întinde pe aproape 800 de hectare și a fost salvat în ultimul moment în 2007, printr-o achiziție de peste 60 de milioane de dolari, realizată cu sprijinul direct al actualului rege.

The King’s Hall: nunți cu până la 200 de invitați

Planurile de dezvoltare includ extinderea aripii estice a clădirii și amenajarea unei săli publice de aproximativ 430 de metri pătrați, capabilă să găzduiască evenimente fastuoase cu până la 200 de invitați. Noul spațiu va purta numele The King’s Hall, un omagiu adus Regelui Charles, și este programat să primească primele cupluri de miri în vara anului 2027.

Proiectul reflectă pasiunea de lungă durată a regelui pentru conservarea patrimoniului și regenerarea comunităților locale. De-a lungul ultimilor ani, Dumfries House a trecut printr-un amplu proces de restaurare, inclusiv recuperarea unei colecții valoroase de mobilier Thomas Chippendale, totul sub supravegherea atentă a lui Charles. Transformarea a fost documentată și într-un film difuzat în 2022, care îl arată pe suveran implicat în fiecare detaliu, de la materiale de construcție până la protejarea arborilor seculari din parc. Cu această nouă etapă, Regele Charles pare hotărât să demonstreze că un pariu riscant poate deveni un succes spectaculos. Iar pentru viitorii miri, Dumfries House promite nu doar o nuntă, ci o experiență cu adevărat regală.

