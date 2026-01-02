Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Documentarul Regelui Charles, primele imagini! Când va fi lansat „Finding Harmony: A King’s Vision”

Documentarul Regelui Charles, primele imagini! Când va fi lansat „Finding Harmony: A King’s Vision”

De: Daniel Matei 02/01/2026 | 22:10
Documentarul Regelui Charles, primele imagini! Când va fi lansat Finding Harmony: A King's Vision
Un documentar despre „apelul la revoluție” al Regelui Charles urmează să fie lansat curând, iar producția își propune să facă cunoscută publicului filosofia despre umanitate și natură a suveranului britanic.

Amazon Prime a difuzat deja un trailer pentru lungmetrajul Finding Harmony: A King’s Vision, care va fi lansat în 240 de țări, scrie The Times.

Trailerul documentarului despre Regele Charles

În stilul unui blockbuster hollywoodian, trailerul îl prezintă pe Charles ca pe un revoluționar al gândirii tradiționale și îl promovează ca pe un susținător al protecției mediului. Acest lucru sugerează că filmul va include și imagini de arhivă ale unora dintre primele campanii și discursuri de mediu ale Regelui, scrie sursa citată.

„Finding Harmony: A King’s Vision” include noi imagini cu Charles alături de David Beckham și Meryl Streep, susținători celebri ai fundației înființate de rege și care promovează, printre altele, protejarea mediului înconjurător.

Documentarul despre Regele Charles este narat de o actriță celebră

Filmul a fost narat de Kate Winslet, lucru descris de actriță ca fiind „atât o plăcere, cât și un privilegiu”. Documentarul va fi lansat pe 6 februarie 2026.

„Acest documentar își propune să prezinte importanța armoniei unui public nou și să evidențieze acțiunile urgente necesare pentru a ajuta la protejarea planetei noastre, în timp ce Majestatea Sa reflectă asupra muncii sale de-o viață în domeniul naturii, sustenabilității și mediului”, a declarat un purtător de cuvânt al Fundației Regelui.

Filmarile pentru documentar au început în ianuarie 2024 și prezintă activitatea Fundației Regelui la Dumfries House din Ayrshire și la Highgrove Gardens din Gloucestershire.

O sursă apropiată proiectului a declarat că a fost o oportunitate pentru Rege de a „arăta, nu de a le spune” oamenilor cum să „transforme oamenii, locurile și, în cele din urmă, planeta”.

Filmul este bazat pe cartea lui Charles din 2010, „Armonie: O nouă modalitate de a privi lumea noastră”, în care Charles îndeamnă la o „revoluție dramatică” în modul în care vedem planeta.

„Acesta este un apel la revoluție. Revoluție este un cuvânt puternic și îl folosesc în mod deliberat. Numeroasele probleme de mediu și sociale care se profilează acum la orizontul nostru nu pot fi rezolvate continuând chiar abordarea care le-a cauzat. Aceasta va implica luarea a tot felul de măsuri dramatice pentru a schimba modul în care privim lumea și acționăm în ea”, explică suveranul britanic.

Tony Juniper, activistul de mediu care a scris cartea împreună cu Charles și care apare și în film, a spus: „După cum spune cartea, este un apel la revoluție.

Oana Matache și Radu Siffredi n-au avut stare-n casă la început de an. Sora Deliei, cu ochii-n patru ...
Oana Matache și Radu Siffredi n-au avut stare-n casă la început de an. Sora Deliei, cu ochii-n patru și radarul pornit
Chris Hemsworth și Robert Downey Jr., în Universul Marvel. Teaserul oficial Avengers: Doomsday
Chris Hemsworth și Robert Downey Jr., în Universul Marvel. Teaserul oficial Avengers: Doomsday
Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei ...
Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei sale: ”Ajutați-mă să-mi găsesc fiul!”
Irisha s-a întors la „prima dragoste”. Rezoluție de Anul Nou sau doar superstiție?
Irisha s-a întors la „prima dragoste”. Rezoluție de Anul Nou sau doar superstiție?
Povestea de dragoste dintre Ramona Gabor și Gabi Bădălău. Episodul de pe iaht a dus la ruptura definitivă ...
Povestea de dragoste dintre Ramona Gabor și Gabi Bădălău. Episodul de pe iaht a dus la ruptura definitivă dintre cei doi
OG Eastbull a ieșit pe stradă ca și cum conduce orașul. Alo, pronto, se rezolvă!
OG Eastbull a ieșit pe stradă ca și cum conduce orașul. Alo, pronto, se rezolvă!
