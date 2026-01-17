Plănuiește Meghan Markle prima sa vizită în Regatul Unit după aproape patru ani?

Meghan Markle nu a mai vizitat Anglia de aproape patru ani, însă Ducesa de Sussex ar putea lua în calcul o revenire în țara natală a soțului ei, Prince Harry, chiar în această vară. Harry este așteptat la Birmingham pe 10 iulie pentru a lansa oficial numărătoarea inversă până la Invictus Games Birmingham 2027.

Invictus Games, o tradiție de cuplu

În ultimii ani, cuplul Sussex a transformat lansarea festivităților Invictus într-o tradiție comună, apărând împreună cu un an înaintea fiecărei ediții a competiției sportive dedicate veteranilor de război și soldaților răniți, fondată de Prințul Harry în 2014. De această dată însă, prezența lui Meghan rămâne incertă.

O eventuală întoarcere a lui Meghan Markle în Regatul Unit ar avea loc la aproape patru ani de la funeraliile Queen Elizabeth II, însă decizia depinde în mod direct de deznodământul disputei legale privind securitatea familiei. După retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale, Harry și Meghan au pierdut protecția polițienească finanțată din fonduri publice.

O luptă juridică încă deschisă

Harry a contestat decizia în instanță și, deși a pierdut inițial procesul intentat guvernului britanic, a solicitat ulterior Ministerului de Interne o evaluare completă a riscurilor. În prezent, decizia finală aparține RAVEC, comitetul responsabil cu protecția membrilor familiei regale și a figurilor publice.

„Sperăm ca bunul-simț să prevaleze. Fie că îl placi sau nu pe Harry, el este fiul Regelui, fratele moștenitorului și, într-o zi, va fi fratele Regelui”, a declarat un apropiat al prințului pentru Sunday Times. „Aceste lucruri nu se schimbă, iar riscul nu dispare pur și simplu.”

De ce Meghan și copiii nu revin încă

Conform Vanity Fair, până la clarificarea situației, Prințul Harry a refuzat să își aducă soția și cei doi copii, Archie și Lilibet, în Marea Britanie. „Regatul Unit este o parte centrală a moștenirii copiilor mei și un loc în care mi-aș dori să se simtă acasă”, declara el în instanță, în decembrie 2023. „Asta nu este posibil dacă nu pot fi ținuți în siguranță pe teritoriul britanic.”

Disputa privind securitatea nu este singura problemă juridică a lui Harry. Pe 19 ianuarie, ducele va ajunge din nou în fața instanței într-un proces intentat unui tabloid britanic. Alături de alte celebrități, printre care Elton John, Harry acuză publisherul Daily Mail, Associated Newspapers, de practici ilegale, inclusiv interceptări telefonice — acuzații negate de companie.

O vizită fără reconciliere

Deși Prințul Harry este așteptat să participe la audieri, această vizită nu va include o întâlnire cu tatăl său, King Charles III, aflat în Scoția la acel moment. Ultima lor întâlnire față în față a avut loc în septembrie anul trecut, la Clarence House, după 19 luni de distanțare și săptămâni întregi de speculații tabloide.

Un posibil comeback britanic pentru Meghan Markle rămâne, așadar, suspendat între diplomație, instanțe și o problemă esențială: siguranța. În stilul cu care ne-am obișnuit, povestea Sussex continuă să se scrie la intersecția dintre regalitate, celebritate și controverse contemporane.

