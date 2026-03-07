Acasă » Știri » Cine este Gendai Kuwata, tânărul care a primit Golden Buzz la Românii au talent. Andi Moisescu l-a trimis direct în Semifinală!

De: Irina Vlad 07/03/2026 | 10:08
Gendai Kuwata, originar din Japonia, s-a prezentat în fața juriului de la Românii au talent cu un număr de dans din altă dimensiune, combinat cu un spectacol de lumini lase. Andi Moisescu l-a trimis direct în semifinala show-ului. 

Gendai are 32 de ani și a venit pe scena de la Românii au talent direct din Tokyo, Japonia, însă nu este prima experiență de acest fel. În trecut a mai participat inclusiv la show-uri precum America’s Got Talent, Spain’s Got Talent, France’s Got Talent și Asia’s Got Talent.

Gendai Kuwata este autodidact, a învățat singur să danseze, fără instrucțiuni sau profesori, însă s-a lăsat  inspirat de marii artiști și profesori ai dansului. Pasionat de dans și tehnologie, tânărul a încercat să le îmbine, iar rezultatul a fost mai mult decât spectaculos: unul dintre momentele de colecție din istoria Românii au talent.

Cine este Gendai Kuwata, Golden Buzz-ul lui Andi Moisescu/ sursă foto: Pro TV

Una dintre experiențele profesionale cu care se mândrește cel mai tare a avut loc în anul 2013, când a urcat pe scena de la Apollo Theater din New York. O experiență care i-a schimbat complet percepția asupra artei spectacolului la nivel global.

„Am venit din Tokyo, mă numesc Gendai. Am venit să prezint un show care îmbină dansul cu spectacolul de laser. Am început să lucrez cu dansul la 18 ani. Nu făceam prea mulți bani, trebuia să predau în fiecare zi să am cursuri. Am reușit să mă descurc doar dansând și călătorind prin lume cu aceste spectacole. Sunt pasionat de dans și de tehnologie.

Până acum 18 ani a fost doar un dans. De doi ani am adăugat și lasere. Lucram deja ca stage director și am cunoscut un artist din Vietnam care folosea lasere și s-a gândit că poate extinde posibilitățile de expresia în dans”, a spus Gendai Kuwata.

Pe lângă dans, Gendai se declară pasionat de gastronomie, construiește LEGO și compune melodii. Visul său cel mare este să transforme dansul într-un subiect cel puțin la fel de important și apreciat precum sportul.

Andi Moisescu l-a trimis pe Gendai direct în semifinala Românii au talent/ sursă foto: Pro TV

În ediția de vineri, 6 martie 2026, Gendai a reușit să obțină un loc în semifinala Românii au talent. Andi Moisescu s-a declarat complet cucerit de dansul japonezului. Nu a stat mult pe gânduri și a apăsat butonul Golden Buzz.

„Ce moment frumos! Ce spectaculos! Deci tu vrei să ne spui că tot ce ne-ai arătat tu azi este rodul muncii tale, dar ce ai învățat tu de unul singur? Vreau să spun că m-au fermecat niște lucruri. În primul rând că sunt pasionat deopotrivă și de dans și de tehnologie și mi se pare că atunci când cineva reușește să combine aceste două domenii care teoretic nu au nicio legătură, mi se pare că este absolut senzațional. (…)

Iar ce am văzut aici…Părea că am intrat într-o altă dimensiune. Omule, ești extraordinar și ca dansator, iar momentul tău este absolut senzațional! Sunt cucerit de ceea ce am văzut. Te vei întoarce în România pentru semifinală!”, a spus Andi Moisescu înainte să apare Golden Buzz-ul.

Pavel Bartoș, gafă la Românii au Talent! Fanii l-au taxat imediat: „Loc uitat de lume și sărac? Eu zic să vă uitați la Capitală”

Fanii au pus „tunurile” pe Mihai Bobonete, după ce i-a dat Golden Buzz pensionarei Doina Andronachi! „Rușine! Ar trebui să dispară din juriu”

