Cătălin Bordea și Dan Alexa, ofertați să intre la Survivor 2026. Planul secret al Antenei 1, dejucat

De: Irina Vlad 07/03/2026 | 09:20
Audiențele de la Survivor 2026 par să fie pe butuci, motiv pentru care șefii de la Antena 1 au început să „curteze” persoanele publice care, cândva, țineau postul în fruntea preferințelor publicului. Cătălin Bordea și Dan Alexa, câștigători ai competiției Asia Express 2025, respectiv Ameria Express 2023, fac parte din planul secret al Antenei 1. 

Șefii de la Antena 1 sunt hotărâți să revigoreze formatul Survivor din acest an. Au început să caute prin arhive nume cunoscute ale vedetelor din show-urile care, în trecut, făceau raiting uriaș în ale emisiuni ale postului. După Aris Eram, Gabi Tamaș și Olga Barcari (care va intra curând în locul Nabei Salem), Antena 1 a ofertat alte 2 vedete de la asia Express și America Express.

Dan Alexa și Cătălin Bordea au fost ofertați de Antena 1

Pentru a revitaliza audiențele postului, producătorii show-ului din Republica Dominicană caută să aducă pe sticlă vedetele care au făcut performanță în alte competiții. De data aceasta au fost vizați Cătălin Bordea – câștigătorul America Express 2023 și Dan Alexa, câștigătorul Asia Express 2025. Ambii însă, au refuzat categoric.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat America Express 2023/ sursă foto: Antena 1

Cătălin Bordea a refuzat din prima propunerea șefilor de la Antena 1. Fără să stea pe gânduri, fostul câștigător America Express a mărturisit că a fost ofertat să participe la Survivor 2026, însă a refuzat deoarece formatul nu îl atrage în niciun fel.

„Nu mă duc la Survivor. Da, m-au chemat. Dar am refuzat. Pentru că nu mă atrage formatul deloc”, a spus Cătălin Bordea.

Aceeași poveste și în cazul lui Dan Alexa. Șefii de la Antena 1 ar fi profitat de faptul că Gabi Tamaș, prietenul și colegul lui de suferință de la Asia Express 2025, se află în competiție și au încercat să îl atragă în joc. Și de această dată, planul le-a fost dat peste cap.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, câștigătorii Asia Express 2025/ sursă foto: Antena 1

„Gabi e la Survivor. M-a căutat și pe mine să merg la Survivor cu el. Sunt convins că nu găseam înțelegere la Timișoara (n.r. Dan Alexa este antrenor al echipei Politehnica Timişoara). Dar nu m-aș fi dus. Nu e de mine. Probe fizice zilnic. Am fost sportiv de performanță, dar am 46 de ani și fumez trei pachete de țigări pe zi”, a spus Dan Alexa.

