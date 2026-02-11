Concurenta de la Asia Express 2025 intră la Survivor 2026, în echipa Faimoșilor. Surpriză de proporții pentru fani!

Surprizele se țin scai de concurenții de la Survivor România 2026. Producătorii de la Antena 1 au făcut deja câteva schimbări și reorganizări în tabăra Faimoșilor și Răzvoinicilor, însă nu au de gând să se oprească aici. Tribul vedetelor va fi completată de o nouă prezență feminină. Fosta concurentă de la Asia Express 2025 a ajuns deja pe platourile de filmare din Dominicană.

De la ediție la ediție, Survivor România vine cu noi provocări, probe extreme și noi concurenți. După ce în urmă cu doar câteva zile doi faimoși și doi războinici au intrat în competiția vieții lor, o altă concurentă se pregătește să îngroașe rândurile tribului format din vedete. Potrivit informațiilor din spațiul public, fosta concurentă de la Asia Express se află deja în Republica Dominicană.

Cine este Faimoasa care se va intrat la Survivor 2026

Este vorba despre Olga Barcari, fosta iubită a lui Cătălin Bordea, care se alătură Faimoșilor de la Survivor 2026, crescând astfel intensitatea competiției. Nu este prima dată când Olga se aventurează în astfel de competiții.

La nici un an distanță, fosta lui Bordea a participat la Asia Express 2025 alături de Karmen Simionescu, unde au reușit performanța de a ajunge până în semifinală. De data aceasta, „faimoasa” a renunțat la confortul casei și a acceptat să participe la Survivor 2026, competiție în care își va depăși limitele fizice, psihice și emoționale. Anunțul a fost făcut public pe o pagină de Facebook dedicată emisiunii.

”În curând o nouă concurentă se va alătura echipei FAIMOȘILOR la Survivor. Olga Barcar, este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Olga a mai participat la emisiunea Asia Express 2025, alături de Karmen, unde au ajuns până în semifinalele competiției. Olga se află deja în Republica Dominicană”, se arată în mesajul postat pe o pagină de Facebook.

