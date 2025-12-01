Acasă » Exclusiv » Olga Barcari a închis definitiv capitolul Bordea. Momentul din Asia Express a fost decisiv!

Olga Barcari a închis definitiv capitolul Bordea. Momentul din Asia Express a fost decisiv!

De: Ana Maria Pasat 01/12/2025 | 23:40
Olga Barcari a rupt-o definitiv cu Cătălin Bordea, după ce s-a întors de la Asia Express. Cei doi au avut o idilă de câteva săptămâni, dar îi lega în același timp și o frumoasă prietenie. Motivul îl spune chiar aceasta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În același timp, Olga Barcari ne vorbește și despre noul său iubit.

Olga Barcari, o moldoveancă frumoasă venită de peste Prut, a devenit deja celebră odată cu participarea sa la ultimul sezon Asia Express. Acolo unde a făcut echipă cu Carmen, nimeni alta decât fiica lui Adi Minune.

Olga Barcari a întrerupt comunicarea cu Cătălin Bordea

Olga Barcari și Cătălin Bordea, idilă de scurtă durată

Numele brunetei, care este în același timp și hair-stilyst-ul multor vedete, a fost însă și înainte pronunțat odată cu relația pe care aceasta a avut-o cu Cătălin Bordea. Cunoscutul comediant, co-prezentator al show-ului The Ticket și în același timp unul dintre câștigătorii Asia Express, venea după o căsnicie terminată cu un divorț dureros cu Livia Eftimie. Femeia care l-a trădat cu Spike, pe atunci unul dintre cel mai buni prieteni ai săi.

Olga și Cătălin au avut însă o idilă de scurtă durată. După ce s-au despărțit, au rămas la fel de buni prieteni cum erau și înainte să-și mărturisească faptul că ambii aveau și altfel de sentimente. Asta până când bruneta s-a întors de la Asia Express.

Olga Barcari: „Am terminat-o cu Cătălin”

În prezent, între cei doi foști iubiți și amici, comunicarea nu prea mai există. O spune chiar Olga, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Motivul? Nu, nu au avut vreo ceartă aprinsă, ci pur și simplu bruneta și-a găsit un alt iubit!

„Cu dragostea să zicem că stau bine. Sunt cumva, într-o relație cu cineva. De vreo lună de zile. Momentan doar în tatonări. După ce m-am întors de la Asia Express s-a întâmplat. E o relație recentă, dar nu una în care să ne vedem în fiecare zi. Să vedem unde ajungem, dar da, vorbesc cu un băiat.

Cu Cătălin am rămas într-o relație de prietenie, dar acum, dacă sunt cu băiatul acesta, nu mai putem vorbi așa des. Nu mi se pare corect. Sunt genul de om loial, foarte fidel. Cred că o să mai vorbesc cu el doar dacă e nevoie de vreun ajutor, de vreun sfat, de vreo emisiune. În rest  nu vom mai putea vorbi. Cred că pe băiatul cu care sunt l-ar deranja și nu e frumos. Am terminat-o cu Cătălin demult. Îl respect în continuare”, ne-a spus aceasta.

