Cătălin Bordea a cerut-o în căsătorie pe Olga la Asia Express! Momente de stupoare la Antena 1

Să vezi și să nu crezi! Sezonul 8 al emisiunii Asia Express a adus, din nou, o combinație perfectă între aventură, umor și spontaneitate. De data aceasta, protagoniștii unui moment memorabil au fost comediantul Cătălin Bordea și colega sa de competiție, Olga Barcari. Cei doi au reușit să stârnească râsete, uimire și aplauze, după ce o simplă probă de amuletă s-a transformat într-o scenă desprinsă parcă dintr-o comedie romantică improvizată. Iată ce s-a întâmplat!

După anunțarea câștigătorilor și acordarea amuletei în valoare de 1.000 de euro, atmosfera a devenit una de sărbătoare. Printre glume, oboseală și entuziasm, concurenții au început să se destindă, iar Karmen Simionescu a venit cu o idee care a aprins imediat spiritele.

Cătălin Bordea a cerut-o în căsătorie pe Olga la Asia Express

Karmen a propus o mică “nuntă” improvizată, în care să fie implicată și Olga Barcari. Ideea a fost primită imediat hohote de râs de ceilalți concurenți și chiar de prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor, care a intrat rapid în joc. Așa s-a născut un moment care avea să devină unul dintre cele mai amuzante din acest sezon.

Bordea a fost desemnat, într-un mod complet neașteptat, să joace rolul mirelui. Situația, deja comică prin contextul ei, a căpătat o notă și mai savuroasă atunci când comediantul a decis să ducă totul până la capăt. Cum nu avea un inel la îndemână, acesta a găsit rapid o soluție “de teren”: un borcan de zacuscă primit de la un localnic în timpul probelor.

”Avem cameraman, ne mai trebuie prezentator. Vrei să fii prezentator la nunta noastră? Și ce să vezi, ne lipsea și mirele! Mirele a venit într-o dubă, nu pe cal alb, și e chel, dar nu e problemă!”, a spus Karmen Simionescu.

Comediantul a improvizat o cerere în căsătorie simbolică, folosind borcanul drept “simbol al iubirii culinare și al supraviețuirii pe traseu”, după cum au glumit ceilalți participanți. Reacția Olgăi Barcari a fost una pe măsură. Surprinsă și amuzată, vedeta a intrat în joc, transformând momentul într-o scenă memorabilă la Asia Express.