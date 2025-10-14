Scandalul momentului | Mihai Voropchievici îi desființează pe Bordea și Cortea după ce i-a văzut întorși la Asia Expres: „Mergeți la muncă, leneșilor!”

Sezonul actual al emisiunii Asia Express a venit cu o surpriză uriașă pregătită de producătorii Antena 1. Cătălin Bordea și Nelu Cortea, cei care au câștigat competiția în sezonul 5, au revenit pe micile ecrane într-un mod neașteptat, în episodul 22 care a fost difuzat pe 13 octombrie. Deși mulți fani abia așteptau să-i vadă pe cei doi comendianți pe micile ecrane, au existat și păreri împotriva. Mihai Voropchievici, cunoscutul numerolog, nu a privit cu „ochi buni” apariția celor doi alături de noile echipe ale sezonului.

Concurenții au avut parte de o surpriză neașteptată în ediția din 13 octombrie 2025. Câștigătorii sezonului 5, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au revenit în emisiune pentru a fi alături de echipele din acest sezon. Ei nu sunt simpli invitați, ci se implică direct în aventură, participând la probe alături de vedete. Momentul care a atras cel mai mult atenția publicului este reacția Olgăi Barcari care pare a fi stânjenită atunci când îl vede pe comediant, care i-a fost iubit o perioadă scurtă de timp.

Mihai Voropchievici îi desființează pe Nelu Cortea și Cătălin Bordea

Revenirea lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea în noul sezon Asia Express nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea. Dacă mulți telespectatori s-au bucurat să-i revadă pe câștigătorii sezonului 5, faimosul numerolog Mihai Voropchievici s-a arătat extrem de deranjat de această apariție neașteptată. Acesta și-a vărsat nemulțumirea pe rețelele de socializare, unde a scris un mesaj dur la adresa celor doi comedienți. El a stârnit numeroase reacții în mediul virtual, unii internauți susținându-l, în timp ce alții i-au luat apărarea lui Cătălin Bordea și lui Nelu Cortea.

„Câtă nesimțire. Fiecare revine când nu are bani. Mergeți la muncă, leneșilor”, este comentariul lăsat de Mihai Voropchievici pe rețelele de socialziare.

