Surpriză colosală la Asia Express 2025! Cătălin Bordea revine în show și dă nas în nas cu fosta iubita, la Antena 1

În această săptămână la Asia Express, concurenții au parte de o surpriză de proporții. Etapa a șasea a competiției debutează cu o revenire în forță. Mai exact, în promo-ul difuzat de Antena 1 se vede cum Cătălin Bordea și Nelu Cortea își fac apariția neașteptată în Filipine. Comediantul și fosta iubită au dat nas în nas la Asia Express. Cum a reacționat Olga Barcari când l-a văzut?

În acest an, producătorii de la Antena 1 au pregătit o surpriză de zile mari pentru concurenții de la Asia Express. Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii sezonului 5, se întorc. În promo-ul difuzat se observă cum cei doi ajung în Filipie și toată lumea este extrem de surprinsă de apariția lor.

Potrivit imaginilor difuzate, Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu s-au limitat doar la o simplă vizită – cei doi au luat parte la misiuni alături de echipele concurente. Ei bine, dintre toți, cea mai surprinsă de apariția celor doi este Olga Barcari. Bruneta are parte de un șoc atunci când îl vede pe fostul iubit.

Mai exact, imediat cum a dat cu privirea de Cătălin Bordea, Olga Barcari întoarce rapid capul rușinată și privește nedumerită către Karmen. Cei doi au format în trecut un cuplu și cu siguranță bruneta nu se aștepta să îl vadă pe comediant acolo.

„Este o femeie absolut minunată”

Cătălin Bordea și Olga Barcari au format în trecut un cuplu. După divorțul comediantului, cei doi au încercat o relație și au fost pentru o vreme împreună. Legătura dintre ei nu a durat prea mult, însă aceștia au rămas în relații bune după despărțire.

„Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și îmi aduce multă liniște în perioada asta. Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu îți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă”, spunea Cătălin Bordea.

De asemenea, și Olga are numai cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Bordea. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, între cei doi a rămas o frumoasă relație de prietenie, iar aceștia se întâlnesc adesea în cercuri comune.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi. Dacă ne-am fi întâlnit într-un alt moment al vieții, categoric lucrurile ar fi stat diferit. Între noi e o iubire prietenească, este ceva care nu este de explicat. Este Cătălin și atât! Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe. Este ceva… o admirație, nu știu! Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, ne declara recent și Olga Barcari.

Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș

Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă”

Foto: Captură video, Facebook