Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș

Cursa de la Asia Express este în plină desfășurare, iar probele pe care le au de trecut concurenții devin tot mai grele. O nouă cursă pentru ultima șansă a fost jucată, iar echipa formată din Serghei Mizil și Mara Bănică a fost eliminată. Probele de pe traseu au fost unele dure, însă nici Serghei nu a fost în formă maximă. A comis-o cu prietenul Tamaș, iar asta s-a simțit.

Etapa a cincea de pe Drumul Eroilor a fost una solicitantă, iar concurenții au avut de înfruntat numeroase provocări. Cursa pentru ultima șansă a adus o confruntare între echipele formate din Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și Joseph și Serghei Mizil și Mara Bănică.

Seghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș

Înainte de cursa pentru ultima șansă în care Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați, concurenții Asia Express au avut parte de o surpriză, căci echipele s-au schimbat. Astfel, jurnalista a ajuns alături de Anda Adam, iar Serghei Mizil alături de prietenul, Gabia Tamaș.

Ei bine, dacă fetele au avut parte de o cursă tensionată împreună, în echipa formată din Serghei Mizil și Gabi Tamaș lucrurile au fost cu mult mai roz. Mai exact, cei doi au fuzionat destul de bine, poate chiar prea bine.

Pentru a sărbători faptul că sunt împreună, cei doi au pus-o rapid de un mic chef. După ce s-a făcut switch-ul, noua echipă formată din Gabi Tamaș și Serghei Mizil s-a dezlănțuit în adevăratul sens al cuvântului. După ce s-au văzut cu „sacii în căruță”, au dat drumul la distracție.

În timp ce unii concurenți se chinuiau să supraviețuiască în cadrul emisiunii, fiind greu încercați, Serghei Mizil și Gabi Tamaș au mers la…șpriț. „Băieții veseli” au petrecut până în zorii zilei, mai exact până la ora 5 dimineața (Vezi mai multe detalii AICI).

Astfel, după ce a petrecut așa cum se cuvine alături de Gabi Tamaș, Serghei Mizil a ajuns la cursa pentru ultima șansă, unde nu a fost tocmai într-o formă de zile mari, mai ales având în vedere cheful strașnic. Astfel, Serghei Mizil și Mara Bănică au ajuns pe ultimul loc și au părăsit competiția.

