Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș

Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș

De: Alina Drăgan 13/10/2025 | 07:40
Motivul REAL pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express 2025. Cum a comis-o cu Gabi Tamaș
Seghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș

Cursa de la Asia Express este în plină desfășurare, iar probele pe care le au de trecut concurenții devin tot mai grele. O nouă cursă pentru ultima șansă a fost jucată, iar echipa formată din Serghei Mizil și Mara Bănică a fost eliminată. Probele de pe traseu au fost unele dure, însă nici Serghei nu a fost în formă maximă. A comis-o cu prietenul Tamaș, iar asta s-a simțit.

Etapa a cincea de pe Drumul Eroilor a fost una solicitantă, iar concurenții au avut de înfruntat numeroase provocări. Cursa pentru ultima șansă a adus o confruntare între echipele formate din Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și Joseph și Serghei Mizil și Mara Bănică.

Seghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș

Înainte de cursa pentru ultima șansă în care Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați, concurenții Asia Express au avut parte de o surpriză, căci echipele s-au schimbat. Astfel, jurnalista a ajuns alături de Anda Adam, iar Serghei Mizil alături de prietenul, Gabia Tamaș.

Ei bine, dacă fetele au avut parte de o cursă tensionată împreună, în echipa formată din Serghei Mizil și Gabi Tamaș lucrurile au fost cu mult mai roz. Mai exact, cei doi au fuzionat destul de bine, poate chiar prea bine.

Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Pentru a sărbători faptul că sunt împreună, cei doi au pus-o rapid de un mic chef. După ce s-a făcut switch-ul, noua echipă formată din Gabi Tamaș și Serghei Mizil s-a dezlănțuit în adevăratul sens al cuvântului. După ce s-au văzut cu „sacii în căruță”, au dat drumul la distracție.

Seghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș /Foto: Social media

În timp ce unii concurenți se chinuiau să supraviețuiască în cadrul emisiunii, fiind greu încercați, Serghei Mizil și Gabi Tamaș au mers la…șpriț. „Băieții veseli” au petrecut până în zorii zilei, mai exact până la ora 5 dimineața (Vezi mai multe detalii AICI).

Astfel, după ce a petrecut așa cum se cuvine alături de Gabi Tamaș, Serghei Mizil a ajuns la cursa pentru ultima șansă, unde nu a fost tocmai într-o formă de zile mari, mai ales având în vedere cheful strașnic. Astfel, Serghei Mizil și Mara Bănică au ajuns pe ultimul loc și au părăsit competiția.

Cu cine ar merge Serghei Mizil din nou la Asia Express. Care este singura șansă a echipelor de a câștiga probele?

Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză colosală la Asia Express 2025! Cătălin Bordea revine în show și dă nas în nas cu fosta iubita, la Antena 1
Știri
Surpriză colosală la Asia Express 2025! Cătălin Bordea revine în show și dă nas în nas cu fosta…
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes
Știri
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales…
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin sediul USR
Gandul.ro
Imagini SENZAȚIONALE cu Ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu se plimbă cu trotineta electrică prin...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române
Adevarul
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva...
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Click.ro
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum...
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Digi 24
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce...
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar...
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
kanald.ro
Unde și când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Apropiații actriței au făcut anunțul
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
kfetele.ro
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok:...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja:
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
Fanatik.ro
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare...
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Capital.ro
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Asociația, obligată să achite chiria pentru un apartament nelocuibil. Drepturile mai puțin cunoscute ale proprietarilor
evz.ro
Asociația, obligată să achite chiria pentru un apartament nelocuibil. Drepturile mai puțin cunoscute ale proprietarilor
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Gandul.ro
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
as.ro
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul...
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit...
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc:
radioimpuls.ro
O celebră cântăreață scoate la iveală DETALII NEȘTIUTE despre fiica lui Igor Cuciuc: "Mi se...
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată urnele
Fanatik.ro
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia!...
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
Fanatik.ro
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriză colosală la Asia Express 2025! Cătălin Bordea revine în show și dă nas în nas cu fosta ...
Surpriză colosală la Asia Express 2025! Cătălin Bordea revine în show și dă nas în nas cu fosta iubita, la Antena 1
Bancul începutului de săptămână | Alinuța, la plimbare în pădure
Bancul începutului de săptămână | Alinuța, la plimbare în pădure
Horoscop 13 octombrie 2025. Zodia care întâlnește pe cineva special, în plan amoros
Horoscop 13 octombrie 2025. Zodia care întâlnește pe cineva special, în plan amoros
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes
Oana Roman a vrut să meargă la Predeal, dar s-a răzgândit când a văzut prețurile și a ales Cannes
Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ...
Olga Barcari, ADEVĂRUL despre relația cu Cătălin Bordea! Ce ascunde comediantul, în spatele cortinei: ”Așa controlează oamenii de lângă”
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club ...
Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile
Vezi toate știrile
×