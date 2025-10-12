Pe ce dată este finala Asia Express 2025, de fapt. Decizia fără precedent luată de Antena 1

Nu mai este mult și sezonul 8 Asia Express va ajunge la final! Fanii show-ului prezentat de Irina Fodor sunt curioși când va fi difuzată ultima ediție. Este cel mai palpitant moment al producției, mai ales că vor fi anunțați oficial câștigătorii din 2025. Ei bine, Antena 1 a luat o decizie fără precedent. Află, în articol, toate detaliile!

Producătorii Asia Express au pregătit în acest sezon un traseu spectaculos, de peste 4.000 de kilometri parcurși în trei țări: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud, cea din urmă fiind o premieră pentru emisiune. Nouă echipe au pornit pe „Drumul Eroilor”, dar acum au mai rămas doar șase – Karmen Minune și Olga Bacari, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Emil Rengle și Alejandro, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și Cristina Postu, Anda Adam și Joseph Mohaci.

Pe ce dată este finala Asia Express 2025

Finala Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi. La fel ca anul trecut, sezonul 8 are 11 stage-uri, fiecare stage reprezentând o săptămână de show. După un calcul simplu, finala ar trebui să fie miercuri, 19 noiembrie 2025.

Ei bine, acest lucru nu va fi posibil deoarece meciul de fotbal România – San Marino dă totul peste cap. Antena 1 deține drepturile TV de difuzare a partidelor de pe teren propriu ale echipei naționale din preliminariile Mondialelor din 2026.

Așa cum fanii emisiunii prezentate de Irina Fodor s-au obișnuit până acum, în mod normal stage-ul final ar trebui să se difuzeze astfel: duminică (16 noiembrie), luni (17 noiembrie), marți (18 noiembrie), iar miercuri, 19 noiembrie, să aibă loc marea finală.

Așadar, Antena 1 are de luat o decizie fără precedent. Finala Asia Express 2025 ar putea fi decalată pentru ziua de joi, 20 noiembrie 2025. Totuși, mai există o variantă pe care producătorii să o ia în calcul. Nu ar fi exclus ca ultima ediție a sezonului 8 să fie mutată duminica următoare, pe 23 noiembrie 2025. În acest fel, ar fi difuzată și în prime-time.

Mara Bănică și Serghei Mizil – ultima echipă eliminată

În ediția de miercuri seara, 8 octombrie 2025, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați de la Asia Express 2025. Cei doi au intrat în cursa pentru ultima șansă alături de echipele Anda Adam – Joseph și Emil Rengle – Alejandro Fernandez. Aceștia din urmă s-au clasat pe a doua poziție, iar artista și soțul ei au fost primii.

Cei doi mai fuseseră o dată la eliminare, dar atunci insigna a fost verde. De această dată, însă, nu au mai scăpat de culoarea roșu. La scurt timp după difuzarea ediției, Mara Bănică și Serghei Mizil au transmis mesaje emoționante, în care au mulțumit echipei pentru experiențele trăite.

