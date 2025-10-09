Mara Bănică, primele declarații după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025: ”În viață ne învățăm lecțiile!”

Mara Bănică a făcut primele declarații, după ce a fost eliminată de la Asia Expres 2025. Jurnalista a intrat în cursă alături de Serghei Mizil. Cei doi au mai fost o dată la un pas de a pleca acasă, însă insigna din cufăr a fost verde. De această dată, norocul nu a mai fost de partea lor. După difuzarea ediției, vedeta a transmis un mesaj în care a vorbit despre stările ei. De asemenea, a ținut să le mulțumească unor persoane speciale. Află, în articol, toate detaliile!

În ediția de miercuri seara, 8 octombrie 2025, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați de la Asia Express 2025. Cei doi au intrat în cursa pentru ultima șansă alături de echipele Anda Adam – Joseph și Emil Rengle – Alejandro Fernandez. Aceștia din urmă s-au clasat pe a doua poziție, iar artista și soțul ei au fost primii.

Ce declarații a făcut Mara Bănică după eliminarea de la Asia Express 2025

Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați de la Asia Express 2025, insigna din cufăr fiind roșie de această dată. La scurt timp după difuzarea momentului pe micile ecrane, jurnalista a făcut și primele declarații despre proiectul de la Antena 1.

Mai exact, prezentatoarea de la Antena Stars a transmis un mesaj în care a mărturisit că a trecut prin toate stările posibile în această emisiune, de la bucurie la nervi și stres. De asemenea, ea a ținut să mulțumească echipei de producție.

„Că e cea mai spectaculoasă producție de televiziune din România, nu cred că se îndoiește cineva. Eu am mers până la jumătate, cum am putut mai bine în condițiile date. Nu m-am plâns, apoi m-am plâns, am tras, am vorbit până am răgușit, am fost atentă, am fost nervoasă, m-am bucurat, uneori neatentă, am râs, am plâns, m-am necăjit… ca-n viață! Cred că am avut toate trăirile posibile! Una peste alta, vorba unui prieten, în viață ne învățăm lecțiile. Asia a fost una dintre învățături, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine în această călătorie! Mona, Diana, Irina, Robert, Khuti, Dan, Alexandra, Luigi și tuturor din echipă, un mare mulțumesc ! Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

La rândul lui, Serghei Mizil a avut câteva cuvinte de spus despre experiența de pe Drumul Eroilor. Acesta a mărturisit că momentele petrecute în competiție nu au termen de comparație. Totodată, le-a mulțumit colegilor și echipei de producție.

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal. Să fie veselie!”, a spus Serghei Mizil.

