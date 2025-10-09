Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat de băiatul ăla, că..”

Scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam continuă cu un nou episod. După ce s-au bălăcărit în fața camerelor de filmat, cele două concurente au mai avut ceva de împărțit. Înainte de a pleca din Asia Express, jurnalista i-a dat lovitura de grație artistei.

În ediția difuzată miercuri, 8 octombrie 2025, s-a disputat o nouă cursă pentru ultima șansă. Înainte de jocul pentru ”supraviețuire”, echipele au votat adversarii de care se tem cel mai tare. Așa cum cel mai probabil era de așteptat, Mara Bănică și Serghei Mizil au mers la sigur și au votat echipa Anda Adam – Joseph.

Anda Adam și Mara Bănică, ultimul ”duel” de la Asia Express

Însă modul în care jurnalista a făcut nominalizarea a fost extrem de ”veninos”. Pentru că oricum nu mai avea nimic de pierdut, Mara Bănică și-a jucat ultima carte și a cerut-o pe Anda Adam în cursa pentru ultima șansă: ”Noi votăm pe Joseph și soția lui”, a spus jurnalista, fără a rosti numele Andei.

În timpul testimonialelor, Mara a simțit să facă mici completări la adresa Andei Adam: ”Femeia asta nu mai există pentru mine! Dacă mă uit la un elefant sau dacă mă uit la Anda Adam, e tot aia! Păcat de băiatul ăla, nu știu cum stă cu ea”, a continuat jurnalista.

Reamintim că Mara Bănică și Serghei Mizil au fost ultimii care au ajuns la Irina Fodor, ceea ce înseamnă că au intrat automat în cursa pentru ultima șansă. Cei doi s-au duelat cu echipele Anda Adam – Joseph și Emil Rengle și Alejandro Fernández.

”Abonați” la fiecare cursă pentru ultima șansă, Anda Adam și Joseph au primit cele mai multe voturi din partea echipelor adversare, fiind trimiși direct în cursa pentru ultima șansă. Resemnați, cei doi au înghițit sec și au plecat într-o nouă aventură pe Drumul Eroilor.

”La cât de deșteaptă e, cred că a avut un scurtcircuit și s-a șters un canal. La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament. Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigură că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost”, a spus Joseph, completat de Anda Adam.

După o cursă plină de adrenalină și momente dramatice, din fericire pentru ”soția lui Joseph”, Mara și Serghei au ajuns pe ultimul loc și au pierdut cursa pentru ultima șansă. De data aceasta, simbolul Irinei Fodor din cufăr a fost roșu. Spre deosebire de celelalte echipe – care nu se așteptau la acest deznodământ, Anda Adam și Joseph nu și-au putut stăpâni reacțiile, satisfacția supremă văzându-se în zâmbetul de pe fețele lor.

„V-am ars!”, a exclamat Serghei Mizil după aflarea veștii, adăugând: „După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele lor că le-a părut rău”.

