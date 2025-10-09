Acasă » Știri » Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat de băiatul ăla, că..”

Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat de băiatul ăla, că..”

De: Irina Vlad 09/10/2025 | 10:55
Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: Păcat de băiatul ăla, că..

Scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam continuă cu un nou episod. După ce s-au bălăcărit în fața camerelor de filmat, cele două concurente au mai avut ceva de împărțit. Înainte de a pleca din Asia Express, jurnalista i-a dat lovitura de grație artistei. 

În ediția difuzată miercuri, 8 octombrie 2025, s-a disputat o nouă cursă pentru ultima șansă. Înainte de jocul pentru ”supraviețuire”, echipele au votat adversarii de care se tem cel mai tare. Așa cum cel mai probabil era de așteptat, Mara Bănică și Serghei Mizil au mers la sigur și au votat echipa Anda Adam – Joseph.

Anda Adam și Mara Bănică, ultimul ”duel” de la Asia Express

Însă modul în care jurnalista a făcut nominalizarea a fost extrem de ”veninos”. Pentru că oricum nu mai avea nimic de pierdut, Mara Bănică și-a jucat ultima carte și a cerut-o pe Anda Adam în cursa pentru ultima șansă: ”Noi votăm pe Joseph și soția lui”, a spus jurnalista, fără a rosti numele Andei.

În timpul testimonialelor, Mara a simțit să facă mici completări la adresa Andei Adam: ”Femeia asta nu mai există pentru mine! Dacă mă uit la un elefant sau dacă mă uit la Anda Adam, e tot aia! Păcat de băiatul ăla, nu știu cum stă cu ea”, a continuat jurnalista.

TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Reamintim că Mara Bănică și Serghei Mizil au fost ultimii care au ajuns la Irina Fodor, ceea ce înseamnă că au intrat automat în cursa pentru ultima șansă. Cei doi s-au duelat cu echipele Anda Adam – Joseph și Emil Rengle și Alejandro Fernández.

Mara Bănică și Serghei Mizil în cursa pentru ultima șansă/ sursă foto: Antena 1

”Abonați” la fiecare cursă pentru ultima șansă, Anda Adam și Joseph au primit cele mai multe voturi din partea echipelor adversare, fiind trimiși direct în cursa pentru ultima șansă. Resemnați, cei doi au înghițit sec și au plecat într-o nouă aventură pe Drumul Eroilor.

”La cât de deșteaptă e, cred că a avut un scurtcircuit și s-a șters un canal. La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament. Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigură că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost”, a spus Joseph, completat de Anda Adam.

Anda Adam și Joseph Adam în cursa pentru ultima șansă/ sursă foto: Antena 1

După o cursă plină de adrenalină și momente dramatice, din fericire pentru ”soția lui Joseph”, Mara și Serghei au ajuns pe ultimul loc și au pierdut cursa pentru ultima șansă. De data aceasta, simbolul Irinei Fodor din cufăr a fost roșu. Spre deosebire de celelalte echipe – care nu se așteptau la acest deznodământ, Anda Adam și Joseph nu și-au putut stăpâni reacțiile, satisfacția supremă văzându-se în zâmbetul de pe fețele lor.

„V-am ars!”, a exclamat Serghei Mizil după aflarea veștii, adăugând: „După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele lor că le-a părut rău”.

Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025

 

Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express

Tags:
Iți recomandăm
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Știri
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată…
Doliu în Armata Română! A murit plutonierul Marian Ciobanu
Știri
Doliu în Armata Română! A murit plutonierul Marian Ciobanu
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România...
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
Gandul.ro
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Una dintre cele mai sănătoase mâncăruri din lume: gustoasă, veche de secole și bună pentru fertilitate. Cum se prepară
Adevarul
Una dintre cele mai sănătoase mâncăruri din lume: gustoasă, veche de secole și...
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la...
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce...
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Click.ro
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis.
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus...
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Digi 24
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce...
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar...
Cutremur neobișnuit astăzi în Brașov! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
Cutremur neobișnuit astăzi în Brașov! Ce magnitudine a avut seismul
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor:
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu....
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
Fanatik.ro
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe...
Decizie importantă pentru Traian Băsescu. Judecătorii dau verdictul astăzi. Ce a decis CCR
Capital.ro
Decizie importantă pentru Traian Băsescu. Judecătorii dau verdictul astăzi. Ce a decis CCR
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
Romania TV
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Marele actor s-a stins din viață. Toată lumea l-a iubit. Talentul său a fost unic
Capital.ro
Marele actor s-a stins din viață. Toată lumea l-a iubit. Talentul său a fost unic
România, pregătită să intervină dacă Putin ar ataca militar Republica Moldova. Anunțul generalului Gheorghiță Vlad
evz.ro
România, pregătită să intervină dacă Putin ar ataca militar Republica Moldova. Anunțul generalului Gheorghiță Vlad
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
Gandul.ro
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și...
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit!
as.ro
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns...
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia...
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel:
radioimpuls.ro
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de...
Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
Fanatik.ro
Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam...
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata...
Știrile zilei, 3 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 3 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată ...
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Doliu în Armata Română! A murit plutonierul Marian Ciobanu
Doliu în Armata Română! A murit plutonierul Marian Ciobanu
Cele 2 zodii care vor deveni milionari până în 2030. Acești nativi se vor umple de bani în următorii ...
Cele 2 zodii care vor deveni milionari până în 2030. Acești nativi se vor umple de bani în următorii 5 ani
TEST IQ | Care umbră este cea corectă? Dacă răspunzi în maximum 11 secunde, ești un geniu
TEST IQ | Care umbră este cea corectă? Dacă răspunzi în maximum 11 secunde, ești un geniu
BANCUL ZILEI | Psihiatrul și oile
BANCUL ZILEI | Psihiatrul și oile
Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată ...
Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025
Vezi toate știrile
×