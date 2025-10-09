Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express 2025. Jurnalista împreună cu coechipierul său au ajuns ultimii în cursa pentru ultima șansă, iar insigna roșie a reprezentat sfârșitul lor în competiția din Vietnam.

Emisia difuzată pe data de 8 octombrie 2025 a adus o eliminare surprinzătoare pe Drumul Eroilor. În etapa a cincea, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați, iar reacțiile concurenților nu au întârziat să apară. Cum a reacționat Anda Adam, după ce Mara Bănică a fost eliminată, a atras atenția tuturor.

Cum a reacționat Anda Adam atunci când Mara Bănică a fost eliminată

Voturile au stârnit tensiuni între echipe, iar Anda Adam împreună cu soțul ei Joseph, au primit cele mai multe nominalizări pentru a merge într-o nouă aventură, în orașul Vinh, locul unde s-a născut liderului vietnamez Ho Chi Minh.

„La cursa pentru ultima șansă suntem cei mai buni. Avem abonament! Ei au văzut că de fiecare dată am venit primii, nu înțeleg de ce ne votează. Eu sper și sunt sigur că vom câștiga, să le demonstrăm că au ales prost!”, a spus Joseph Adam, completat de Anda Adam.

Cele trei echipe au luptat din răsputeri să rămână în competiție, însă insigna din cufăr a fost roșie, ceea ce înseamnă că una dintre echipe a fost nevoită să părăsească concursul. Anda Adam și Joseph au ocupat primul loc, ceea ce înseamnă că vor continua cursa. Emil Rengle si Alejandro au terminat pe locul doi, iar Mara Bănică și Serghei Mizil au fost eliminați.

În momentul în care concurenții au văzut că insigna din cufăr este roșie, aceștia s-au întristat instant. Acest anunț nu le-a picat deloc bine participanților și reacțiile nu au întârziat să apară. Unii dintre ei își doreau ca Mara și Serghei să mai rămână in competiție, însă un detaliu a atras atenția tuturor.

„V-am ars!”, a fost reacția lui Serghei Mizil după ce a văzut culoarea insignei. „După mi-a părut rău. Am văzut pe fețele că le-a părut rău”, a mai adăugat el.

„Ne-am atașat foarte mult de el!”, a mărturisit Dan Alexa.

„Ai fost erou pe Drumul Eroilor!”, a mai completat Karmen Simionescu.

„Mai rar așa ceva!”, a mai adăugat cineva despre Serghei Mizil.

Chiar și soțul Andei a fost surprins de această eliminare, însă reacția care a atras toate privirile a fost a artistei. Deși a încercat să pară supărată de plecarea celor doi, aceasta nu și-a putut ascunde bucuria și a afișat un zâmbet care i-a trădat adevăratele sentimente.

Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express