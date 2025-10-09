Acasă » Știri » Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express

Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express

De: Mirela Loșniță 09/10/2025 | 10:00
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express 2025. Cei doi au ajuns ultimii la cursa pentru ultima șansă din ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025, iar simbolul a fost roșu, ceea ce a reprezentat faptul că aventura lor a ajuns la final.

Etapa a cincea din sezonul 8 Asia Express-Drumul Eroilor s-a dovedit a fi una extrem de complicată pentru unii concurenți. Cei care au scăpat de grija eliminării au fost echipele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion care au avut parte de o imunitate mare și Karmen Simionescu împreună cu Olga Barcari, care nu au putut fi votate, având imunitatea mică obținută anterior.

Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express

Cinci echipe au avut mari emoții în momentul în care au ajuns în fața Irinei Fodor. Serghei Mizil și Alina Pușcău au ajuns pe mâinile medicilor, chiar înainte de a afla numele celor care vor pleca pe traseu. Aceștia au primit îngrijiri medicale după ce au consumat ceaiurile localnicilor din Vietnam.

Irina Fodor a dezvăluit echipele care au ajuns ultimele la ea. Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat direct în cursa pentru ultima șansă din ediția 20 din sezonul 8, de pe 8 octombrie 2025. Aceștia au fost urmați de Emil Rengle și Fernández. La cursa pentru ultima șansă, echipele au avut parte de provocări inedite. Aceștia au muncit într-o cooperativă agricolă pentru a produce vin și orez. Răbdarea le-a fost pusă la încercare în momentul în care au fost nevoiți să devină parteneri de antrenament pentru tinerii pionieri vietnamezi la tenis de masă, potrivit A1.RO.

TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

La final, echipele au defilat alături de pionieri, respectând Crezul celor cinci legi. Penalizările nu au întârziat să apară pe traseu, fiecare greșeală i-a costat trei minute, fiind în prag de eliminare. Autostopul a fost alt obstacol semnificativ, localnicii refuzând categoric să îi transporte pe concurenți. Toate echipele au dat tot ce a fost mai bun pentru a rămâne în competiție.

Pe primul loc au ajuns Anda Adam și Joseph. Locul doi a fost ocupat de Emil Rengle și Alejandro, astfel încât Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express. Aceștia au stat în competiție cinci stage-uri, ceea ce înseamnă o etapă completă de filmare. Un stage reprezintă 4 zile de filmare și una de pauză, echivalentul a unei săptămâni de difuzare la TV. Pentru fiecare stage parcurs, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost remunerați cu câte 2.000 de euro. Asta înseamnă că după cele cinci etape de filmare, aceștia au câștigat câte 10.000 de euro fiecare.
Mai mult decât atât, există posibilitatea ca Mara Bănică și Serghei Mizil să fi beneficiat și de un bonus de semnătură.

Modificare în grilă Antena 1! „Asia Express”, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor

Tags:
Iți recomandăm
Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat de băiatul ăla, că..”
Știri
Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat…
Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025
Știri
Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată…
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate...
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un trai decent în România, pentru fiecare oraș în parte
Gandul.ro
TABEL PENSII | Ce pensie ar trebui să ai în 2025 pentru un...
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Una dintre cele mai sănătoase mâncăruri din lume: gustoasă, veche de secole și bună pentru fertilitate. Cum se prepară
Adevarul
Una dintre cele mai sănătoase mâncăruri din lume: gustoasă, veche de secole și...
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la...
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce...
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Click.ro
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis.
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus...
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
Digi 24
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților...
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR
Digi24
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă numărul de produse proprii puse în vânzare. Ce...
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE...
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Iosif, băiețelul ucis de câini. Mama micuțului s-a topit pe picioare în fața sicriului
kanald.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Iosif, băiețelul ucis de câini. Mama micuțului s-a topit...
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în...
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt...
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au palmaresul, în 3 ani stadionul e gata”
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata...
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal, oficialul FCSB?
Fanatik.ro
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt,...
Marele actor s-a stins din viață. Toată lumea l-a iubit. Talentul său a fost unic
Capital.ro
Marele actor s-a stins din viață. Toată lumea l-a iubit. Talentul său a fost unic
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
Romania TV
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Călin Georgescu a fost umilit: După ce semnezi controlul judiciar, nu se aude ruşinea, ci sunetul clopotelor
Capital.ro
Călin Georgescu a fost umilit: După ce semnezi controlul judiciar, nu se aude ruşinea, ci...
Iarna vine mai devreme în 2025. Ninsorile abundente încep din octombrie
evz.ro
Iarna vine mai devreme în 2025. Ninsorile abundente încep din octombrie
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
Gandul.ro
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și...
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit!
as.ro
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns...
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia...
Adriana Ochișanu a
radioimpuls.ro
Adriana Ochișanu a "pozat" în femeie fericită, dar era distrusă, fiind PRIZONIERĂ în propria viață....
Țeapa secolului în sport! O simplă postare i-a făcut pe fani să plătească sute de euro pentru un bilet
Fanatik.ro
Țeapa secolului în sport! O simplă postare i-a făcut pe fani să plătească sute de...
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
Fanatik.ro
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în...
Știrile zilei, 3 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 3 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat ...
Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat de băiatul ăla, că..”
Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată ...
Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025
Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea, taxați dur de un coleg: „Concurenții sunt jigniți indirect!” ...
Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea, taxați dur de un coleg: „Concurenții sunt jigniți indirect!” Ce se întâmplă, de fapt, la filmările Masterchef 2025 de la Pro TV
Test de inteligență | Doar geniile știu care este ultima cifră din această serie: 4,7,4,4,4,6,5,3,7
Test de inteligență | Doar geniile știu care este ultima cifră din această serie: 4,7,4,4,4,6,5,3,7
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Schimbare radicală a vremii în București, după „ciclonul” ...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Schimbare radicală a vremii în București, după „ciclonul” care nu a fost
BANC | Bulă și Ștrulă, la supermarket
BANC | Bulă și Ștrulă, la supermarket
Vezi toate știrile
×