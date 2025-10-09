Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express

Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express 2025. Cei doi au ajuns ultimii la cursa pentru ultima șansă din ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025, iar simbolul a fost roșu, ceea ce a reprezentat faptul că aventura lor a ajuns la final.

Etapa a cincea din sezonul 8 Asia Express-Drumul Eroilor s-a dovedit a fi una extrem de complicată pentru unii concurenți. Cei care au scăpat de grija eliminării au fost echipele formate din Ștefan Floroaica și Alexandru Ion care au avut parte de o imunitate mare și Karmen Simionescu împreună cu Olga Barcari, care nu au putut fi votate, având imunitatea mică obținută anterior.

Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil la Asia Express

Cinci echipe au avut mari emoții în momentul în care au ajuns în fața Irinei Fodor. Serghei Mizil și Alina Pușcău au ajuns pe mâinile medicilor, chiar înainte de a afla numele celor care vor pleca pe traseu. Aceștia au primit îngrijiri medicale după ce au consumat ceaiurile localnicilor din Vietnam.

Irina Fodor a dezvăluit echipele care au ajuns ultimele la ea. Serghei Mizil și Mara Bănică au intrat direct în cursa pentru ultima șansă din ediția 20 din sezonul 8, de pe 8 octombrie 2025. Aceștia au fost urmați de Emil Rengle și Fernández. La cursa pentru ultima șansă, echipele au avut parte de provocări inedite. Aceștia au muncit într-o cooperativă agricolă pentru a produce vin și orez. Răbdarea le-a fost pusă la încercare în momentul în care au fost nevoiți să devină parteneri de antrenament pentru tinerii pionieri vietnamezi la tenis de masă, potrivit A1.RO.

La final, echipele au defilat alături de pionieri, respectând Crezul celor cinci legi. Penalizările nu au întârziat să apară pe traseu, fiecare greșeală i-a costat trei minute, fiind în prag de eliminare. Autostopul a fost alt obstacol semnificativ, localnicii refuzând categoric să îi transporte pe concurenți. Toate echipele au dat tot ce a fost mai bun pentru a rămâne în competiție.

Pe primul loc au ajuns Anda Adam și Joseph. Locul doi a fost ocupat de Emil Rengle și Alejandro, astfel încât Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express. Aceștia au stat în competiție cinci stage-uri, ceea ce înseamnă o etapă completă de filmare. Un stage reprezintă 4 zile de filmare și una de pauză, echivalentul a unei săptămâni de difuzare la TV. Pentru fiecare stage parcurs, Mara Bănică și Serghei Mizil au fost remunerați cu câte 2.000 de euro. Asta înseamnă că după cele cinci etape de filmare, aceștia au câștigat câte 10.000 de euro fiecare.

Mai mult decât atât, există posibilitatea ca Mara Bănică și Serghei Mizil să fi beneficiat și de un bonus de semnătură.

