Modificare în grilă Antena 1! „Asia Express”, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor

Antena 1 face modificări temporare la programul de televiziune, ceea ce va influența difuzarea emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, un show de aventură foarte urmărit în România. Înainte, telespectatorii aveau obiceiul să-l urmărească în patru zile săptămânal: duminică, luni, marți și miercuri, între ora 20:00 și 23:30. Iată care este motivul!

Săptămâna aceasta, fanii emisiunii Asia Express vor avea o dezamăgire în cazul în care duminică își programaseră în program un nou episod din cursa spre Drumul Eroilor. Dar totul pare să revină la normal de săptămâna viitoare când emisiunea va fi difuzată inclusiv și joi.

De ce nu se difuzează duminică Asia Express

Totuși, în acest weekend se schimbă planul, din cauza unui meci important: România împotriva Austriei, care are loc duminică, 12 octombrie, la ora 21:45. Acest meci este parte din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026, iar Antena 1 are dreptul să îl difuzeze.

Din acest motiv, postul a decis să îl difuzeze în locul ediției obișnuite din Asia Express, ceea ce a dus la ajustări în programul TV pentru această săptămână. Din cauza modificării, Asia Express nu va mai fi difuzat duminică, dar producătorii au găsit o soluție pentru a nu dezamăgi fanii.

În săptămâna următoare, emisiunea va avea loc în luni, marți, miercuri și joi, tot în același interval orar, dar ediția care era programată duminică va fi mutată pe joi, 16 octombrie. Această decizie va influența și alte emisiuni, cum ar fi serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, care nu va mai fi difuzat joi.

Mutarea unei ediții de emisiune este o practică comună la televiziune când au loc evenimente sportive importante, iar în acest caz, echipa de producție a reușit să mențină cursa fără întreruperi majore.

Audiențele sezonului actul sunt peste cele ale sezonului trecut. Episoadele de la începutul sezonului 2024 au avut, în medie, 5.9 rating, în timp ce cele din 2025 au 6.0 rating. De asemenea, episoadele de „mijloc” sunt și ele în favoarea sezonului în curs. De exemplu, episodul din 22 septembrie 2025 are 6,0 rating / 21,6% share pe publicul comercial urban 21-54. Un episod reprezentativ din 2024 (de mijloc) a atins 5,5 rating / 21,8% share pe segment comercial.

SURSA FOTO: captura Antena 1

