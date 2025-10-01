Mara Bănică și Serghei Mizil, fugăriți de un șofer nervos! Vietnamezul a bruscat-o pe jurnalistă și...

Serghei Mizil și Mara Bănică formează una dintre echipele surpriză ale acestui sezon Asia Express. Cei doi au acceptat provocarea de a parcurge mii de kilometri prin Asia, bazându-se pe autostop, pe sprijinul localnicilor și pe resurse extrem de limitate. Dincolo de tensiuni și momente dificile, aventura le oferă ocazia de a descoperi culturi noi și de a-și testa limitele în situații neobișnuite. Cei doi au avut parte de o situație dificilă cu un localnic!

Concurenții Asia Express trec prin provocări neașteptate nu doar în probele pregătite de producători, ci și în timpul călătoriilor prin autostop. Serghei Mizil și Mara Bănică au povestit cum au avut parte de o situație periculoasă, după ce un bărbat care i-a luat în mașină le-a cerut bani. În lipsa acestora, individul a început să îi urmărească pe cei doi, în încercarea de a obține ceva de la ei.

Mara Bănică și Serghei Mizil, probleme cu un localnic

Situația s-a petrecut chiar în momentul în care concurenții se aflau la mică distanță de steagul Asia Express, pe care trebuiau să îl atingă cât mai repede și să ajungă la Irina Fodor. La rândul ei, Mara Bănică a dezvăluit că întreaga scenă a fost mult mai tensionată decât părea la început.

„Când mi-a dat rucsacul am dat mâna și i-am mulțumit. Mi-a făcut semn să-i dau bani și i-am spus că nu am bani”, a povestit Serghei Mizil. „Omul venea după noi. Era importantă să ajungem să atingem steagul și apoi vedeam ce făceam cu omul. La un moment m-a prins de rucsac și de mână. În mână m-a înțepat că ei au unghii lungi, dar trăgea. I-am zis că nu avem bani. A zis că e ok, am crezut că a înțeles că nu avem bani”, a spus și Mara Bănică la testimonial.

În cele din urmă, cei doi au reușit să scape de insistențele bărbatului și să ajungă în siguranță la steag, dar experiența rămâne una dintre cele mai tensionate momente trăite până acum pe traseul Asia Express.

Traseul pe care îl au de parcurs nu este deloc ușor: concurenții trebuie să străbată trei țări fascinante și pline de provocări – Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Fiecare etapă vine cu obstacole și probe dificile, dar și cu experiențe inedite, menite să le pună la încercare rezistența fizică, spiritul de echipă și adaptabilitatea.

