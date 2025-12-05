Acasă » Exclusiv » Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul

Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul

De: Andrei Iovan 05/12/2025 | 11:35
Dan Capatos, primele declarații despre plecarea din Antenă! Ce se va întâmpla cu prezentatorul
Fără îndoială, este știrea care a zguduit lumea showbiz-ului românesc! Unul dintre cei mai longevivi prezentatori ai Antenei 1 e OUT! Chiar dacă oficial s-a spus că motivul ar fi fost încheierea contractului de final de an, adevărul ar fi, de fapt, altul. Dan Capatos a oferit primele declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Dan Capatos a servit cu loialitate trustul, mai bine de un deceniu și jumătate. Americanii spun că toate lucrurile bune ajung, într-un final, la sfârșit, dar parcă nimeni nu se aștepta ca finalul să vină destul de abrupt.

Se pare că și fostul politician Cristian Rizea ar fi avut un aport asupra plecării lui Dan Capatos, iar CANCAN.RO vă dezvăluia totul, milimetric (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

Prima reacție a lui Dan Capatos, după ce a fost dat afară de la Antena 1

Așa cum vă relatam și în materialul precedent, Dan Capatos nu a părăsit trustul singur, ci împreună cu bunul său prieten și coleg de platou, Silviu Andrei. Sursele din interior spun că ar fi contribuit și altercația în care a fost implicat Silviu Andrei anul trecut. Decizia s-a luat într-o ședință condusă de directorul care se ocupă de semnarea contractelor tuturor vedetelor de la Antena 1, Cristian Barbărasă, iar după un șir de discuții, deznodământul a venit ferm: nu se acceptă „derapaje”! Așadar, nici Capatos, nici Silviu Andrei nu vor mai face parte din lista vedetelor de renume ale trustului în anul viitor. Cu toate acestea, prezentatorul spune altceva. Bine, se poate citi printre rânduri, dacă analizăm mai bine cuvintele sale.

Contactat de CANCAN.RO, Dan Capatos a declarat că singurele cuvinte pe care le poate spune la acest moment sunt:

Eu mă aflu în continuare pe post. Restul e Cancan, a spus Dan Capatos, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pentru cât timp, însă, nu știm. Rămâne de văzut cum va evolua situația și care vor fi clauzele pentru încetarea colaborării.

×