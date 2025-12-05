Acasă » Știri » El l-ar fi tocmit pe albanez! Milionarul basarabean cu mii de apartamente, suspect în dosarul înjunghierii patronului NUBA

El l-ar fi tocmit pe albanez! Milionarul basarabean cu mii de apartamente, suspect în dosarul înjunghierii patronului NUBA

De: Paul Hangerli 05/12/2025 | 23:40
El l-ar fi tocmit pe albanez! Milionarul basarabean cu mii de apartamente, suspect în dosarul înjunghierii patronului NUBA

Cazul se complică: sursele CANCAN.RO susțin acum că în spatele atentatului executat de albanez ar sta chiar Musteață, omul aflat deja în arest după mega-perchezițiile de ieri. Informațiile care circulă în mediile judiciare ridică ștacheta scandalului la nivel de film cu mafioți. Potrivit unor surse, Vlad Musteață,  afaceristul basarabean arestat recent într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, alături de italianul Michele Nusco, ar fi principalul suspect în comandarea atacului asupra patronului lanțului Nuba, Jean Sasu.

Sursele susțin că Musteață l-ar fi tocmit pe Rroshkodol Elis, killerul albanez de 35 de ani care, pe 18 aprilie 2023, l-a atacat pe Sasu în plină stradă, în ceea ce anchetatorii numesc o „lovire cu tentă de intimidare”. Individul, cunoscut în cercurile de crimă organizată, a acționat fulgerător și a dispărut apoi din țară în doar câteva ore, fugind spre Turcia cu primul avion, o metodă clasică în repertoriul bandelor de mercenari din Balcani.

Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Scenariul ridicat în anchetă vorbește despre adevărate metode mafiote: comandă de la distanță, „săgeată” executantă, victimă cunoscută și un mesaj transmis prin violență. Faptul că Musteață se afla în plin conflict financiar și imobiliar ar fi, spun surse judiciare, un posibil mobil.

Milionarul Vlad Musteață a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Milionarul Vlad Musteață a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Ancheta se desfășoară cu discreție, dar direcția pare clară: se verifică dacă imperiul imobiliar al lui Musteață avea ramificații mult mai întunecate decât părea inițial. În aprilie 2023, a fost înșunghiat în plină zi, în fața Nuba Cafe din Dorobanți. Albanezul Rroshkodol Elis, un mafiot profesionist, s-a năpustit asupra lui din fugă și l-a lovit cu un briceag în zona feselor. Atac la comandă, cu executant adus din străinătate, fugit cu primul avion spre Turcia. Ulterior, Elis a fost găsit împușcat mortal în Albania, într-o reglare de conturi din lumea interlopă, ceea ce nu a făcut decât să ridice suspiciuni despre adevărata miză a atacului asupra lui Sasu.

Banii, aurul și Porsche-ul. Percheziția care a aprins fitilul scandalului

Revelațiile despre posibila implicare a lui Musteață în atac apar la doar o zi după descinderea spectaculoasă a poliției la sediul North Bucharest Investments. După cum a relatat CANCAN.RO, anchetatorii au găsit acolo un adevărat tezaur: portofele și genți pline cu sume mari în euro, lire și lei, lingouri de aur, ceasuri de lux, plus bunuri sechestrate direct de la Musteață — 7 apartamente, 50.000 de euro, 80.000 de lei și două mașini, dintre care un Porsche.

Musteață și partenerul său Michele Nusco sunt acuzați că au creat un circuit financiar complex pentru a ascunde veniturile reale obținute din antecontracte și rezervări de apartamente. Prejudiciul estimat: aproape 6 milioane de lei. Descoperirile au zdruncinat sectorul imobiliar premium, unde NBI era văzut drept o agenție de top, premiată chiar anul acesta la Gala CIJ Awards.

Pe măsură ce ancheta se adâncește, iar conexiunile dintre bani, putere și violență încep să se lege, o singură întrebare bubuie acum în imobiliare: dacă asta e doar prima piesă căzută, cât de mare e jocul, de fapt? Cert e că valul declanșat abia a început, iar cercurile influente din Capitală simt deja cum terenul le fuge de sub picioare.

CITEȘTE ȘI: Perchezitii în Bucureşti şi Ilfov! Vizate sunt firmele din constructii

ACCESEAZĂ ȘI: Nu a avut noroc nici cu italianul! Bomba sexy și afaceristul și-au spus adio

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în România! A murit Ioan Mihai Roșca, fost director Agerpres
Știri
Doliu în România! A murit Ioan Mihai Roșca, fost director Agerpres
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Știri
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului...
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu cântece legionare
Adevarul
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
Click.ro
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit ...
Adrian Nartea, totul despre episodul din Loft surprins de CANCAN.RO. Cine este domnișoara care i-a șoptit la ureche. Cum a reacționat soția
Doliu în România! A murit Ioan Mihai Roșca, fost director Agerpres
Doliu în România! A murit Ioan Mihai Roșca, fost director Agerpres
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Adela Popescu a revenit la Pro TV! Primele imagini din culisele Vocea României
Adela Popescu a revenit la Pro TV! Primele imagini din culisele Vocea României
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”
Descinderi ca-n „Casa de Papel” în imobiliarele de lux! Poliția a găsit un tezaur în casa milionarului ...
Descinderi ca-n „Casa de Papel” în imobiliarele de lux! Poliția a găsit un tezaur în casa milionarului basarabean
Vezi toate știrile
×