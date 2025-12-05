El l-ar fi tocmit pe albanez! Milionarul basarabean cu mii de apartamente, suspect în dosarul înjunghierii patronului NUBA

Cazul se complică: sursele CANCAN.RO susțin acum că în spatele atentatului executat de albanez ar sta chiar Musteață, omul aflat deja în arest după mega-perchezițiile de ieri. Informațiile care circulă în mediile judiciare ridică ștacheta scandalului la nivel de film cu mafioți. Potrivit unor surse, Vlad Musteață, afaceristul basarabean arestat recent într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, alături de italianul Michele Nusco, ar fi principalul suspect în comandarea atacului asupra patronului lanțului Nuba, Jean Sasu.

Sursele susțin că Musteață l-ar fi tocmit pe Rroshkodol Elis, killerul albanez de 35 de ani care, pe 18 aprilie 2023, l-a atacat pe Sasu în plină stradă, în ceea ce anchetatorii numesc o „lovire cu tentă de intimidare”. Individul, cunoscut în cercurile de crimă organizată, a acționat fulgerător și a dispărut apoi din țară în doar câteva ore, fugind spre Turcia cu primul avion, o metodă clasică în repertoriul bandelor de mercenari din Balcani.

Scenariul ridicat în anchetă vorbește despre adevărate metode mafiote: comandă de la distanță, „săgeată” executantă, victimă cunoscută și un mesaj transmis prin violență. Faptul că Musteață se afla în plin conflict financiar și imobiliar ar fi, spun surse judiciare, un posibil mobil.

Ancheta se desfășoară cu discreție, dar direcția pare clară: se verifică dacă imperiul imobiliar al lui Musteață avea ramificații mult mai întunecate decât părea inițial. În aprilie 2023, a fost înșunghiat în plină zi, în fața Nuba Cafe din Dorobanți. Albanezul Rroshkodol Elis, un mafiot profesionist, s-a năpustit asupra lui din fugă și l-a lovit cu un briceag în zona feselor. Atac la comandă, cu executant adus din străinătate, fugit cu primul avion spre Turcia. Ulterior, Elis a fost găsit împușcat mortal în Albania, într-o reglare de conturi din lumea interlopă, ceea ce nu a făcut decât să ridice suspiciuni despre adevărata miză a atacului asupra lui Sasu.

Banii, aurul și Porsche-ul. Percheziția care a aprins fitilul scandalului

Revelațiile despre posibila implicare a lui Musteață în atac apar la doar o zi după descinderea spectaculoasă a poliției la sediul North Bucharest Investments. După cum a relatat CANCAN.RO, anchetatorii au găsit acolo un adevărat tezaur: portofele și genți pline cu sume mari în euro, lire și lei, lingouri de aur, ceasuri de lux, plus bunuri sechestrate direct de la Musteață — 7 apartamente, 50.000 de euro, 80.000 de lei și două mașini, dintre care un Porsche.

Musteață și partenerul său Michele Nusco sunt acuzați că au creat un circuit financiar complex pentru a ascunde veniturile reale obținute din antecontracte și rezervări de apartamente. Prejudiciul estimat: aproape 6 milioane de lei. Descoperirile au zdruncinat sectorul imobiliar premium, unde NBI era văzut drept o agenție de top, premiată chiar anul acesta la Gala CIJ Awards.

Pe măsură ce ancheta se adâncește, iar conexiunile dintre bani, putere și violență încep să se lege, o singură întrebare bubuie acum în imobiliare: dacă asta e doar prima piesă căzută, cât de mare e jocul, de fapt? Cert e că valul declanșat abia a început, iar cercurile influente din Capitală simt deja cum terenul le fuge de sub picioare.

