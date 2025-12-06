Sergiu a murit sub privirea neputincioasă a soției, după ce a fost înjunghiat de un pensionar. 3 copii au rămas acum orfani de tată!

Un incident cutremurător a avut loc în Galați, unde un bărbat de 42 de ani, pe nume Sergiu, și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un pensionar de 70 de ani. Totul s-a petrecut chiar în fața soției sale, care a asistat neputincioasă la momentul în care soțul ei s-a prăbușit la pământ.

Sergiu și soția lui se întorceau acasă, iar în fața unui bloc din cartierul Micro 40 au fost surprinși de agresor. Potrivit informațiilor, bătrânul l-a lovit cu un cuțit în partea dreaptă a abdomenului, provocându-i o hemoragie masivă. După ce a fost rănit, victima a mai reușit să facă câțiva pași, însă s-a prăbușit imediat pe asfalt.

Sergiu a fost ucis de un pensionar beat chiar sub ochii soţiei

La fața locului au sosit rapid echipaje de salvare, care au încercat timp de zeci de minute să îl readucă la viață. Din păcate, eforturile medicilor s-au dovedit zadarnice. Sergiu a fost transportat către spital, dar a murit pe drum, din cauza pierderii masive de sânge.

Acasă, bărbatul era așteptat de cei trei copii ai săi. Moartea fulgerătoare a tatălui i-a lăsat orfani, iar familia este devastată. Soția lui Sergiu, copleșită de durere, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Inima mea, ai plecat prea devreme! Te iubesc la infinit. Dumnezeu sa te ierte”, a scris aceasta pe Facebook.

Trei copii au rămas orfani după atacul inexplicabil

Presupusul atacator, un pensionar de 70 de ani, a fost găsit în apropierea locului faptei. Conform primelor informații, acesta se afla în stare de ebrietate și ar fi recurs la gestul violent fără un motiv clar. Polițiștii l-au reținut și l-au dus la audieri, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Autoritățile au anunțat că bărbatul va fi prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și motivele care au dus la acest act de violență extremă.

Moartea lui Sergiu a zguduit comunitatea din Galați, lăsând în urmă o familie îndurerată și trei copii lipsiți de sprijinul tatălui. Cazul readuce în atenție problema violenței stradale și a consumului de alcool, care pot genera situații dramatice și ireparabile.

