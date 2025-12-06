Sergiu a murit sub privirea neputincioasă a soției, după ce a fost înjunghiat de un pensionar. 3 copii au rămas acum orfani de tată!

Un incident cutremurător a avut loc în Galați, unde un bărbat de 42 de ani, pe nume Sergiu, și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un pensionar de 70 de ani. Totul s-a petrecut chiar în fața soției sale, care a asistat neputincioasă la momentul în care soțul ei s-a prăbușit la pământ.
Sergiu și soția lui se întorceau acasă, iar în fața unui bloc din cartierul Micro 40 au fost surprinși de agresor. Potrivit informațiilor, bătrânul l-a lovit cu un cuțit în partea dreaptă a abdomenului, provocându-i o hemoragie masivă. După ce a fost rănit, victima a mai reușit să facă câțiva pași, însă s-a prăbușit imediat pe asfalt.
La fața locului au sosit rapid echipaje de salvare, care au încercat timp de zeci de minute să îl readucă la viață. Din păcate, eforturile medicilor s-au dovedit zadarnice. Sergiu a fost transportat către spital, dar a murit pe drum, din cauza pierderii masive de sânge.
Acasă, bărbatul era așteptat de cei trei copii ai săi. Moartea fulgerătoare a tatălui i-a lăsat orfani, iar familia este devastată. Soția lui Sergiu, copleșită de durere, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:
„Inima mea, ai plecat prea devreme! Te iubesc la infinit. Dumnezeu sa te ierte”, a scris aceasta pe Facebook.
Presupusul atacator, un pensionar de 70 de ani, a fost găsit în apropierea locului faptei. Conform primelor informații, acesta se afla în stare de ebrietate și ar fi recurs la gestul violent fără un motiv clar. Polițiștii l-au reținut și l-au dus la audieri, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.
Autoritățile au anunțat că bărbatul va fi prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și motivele care au dus la acest act de violență extremă.
Moartea lui Sergiu a zguduit comunitatea din Galați, lăsând în urmă o familie îndurerată și trei copii lipsiți de sprijinul tatălui. Cazul readuce în atenție problema violenței stradale și a consumului de alcool, care pot genera situații dramatice și ireparabile.
