Acasă » Știri » Sergiu a murit sub privirea neputincioasă a soției, după ce a fost înjunghiat de un pensionar. 3 copii au rămas acum orfani de tată!

Sergiu a murit sub privirea neputincioasă a soției, după ce a fost înjunghiat de un pensionar. 3 copii au rămas acum orfani de tată!

De: David Ioan 06/12/2025 | 08:36
Sergiu a murit sub privirea neputincioasă a soției, după ce a fost înjunghiat de un pensionar. 3 copii au rămas acum orfani de tată!
Tată a trei copii, ucis de un pensionar beat chiar sub ochii soției. Foto: Facebook

Un incident cutremurător a avut loc în Galați, unde un bărbat de 42 de ani, pe nume Sergiu, și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un pensionar de 70 de ani. Totul s-a petrecut chiar în fața soției sale, care a asistat neputincioasă la momentul în care soțul ei s-a prăbușit la pământ.

Sergiu și soția lui se întorceau acasă, iar în fața unui bloc din cartierul Micro 40 au fost surprinși de agresor. Potrivit informațiilor, bătrânul l-a lovit cu un cuțit în partea dreaptă a abdomenului, provocându-i o hemoragie masivă. După ce a fost rănit, victima a mai reușit să facă câțiva pași, însă s-a prăbușit imediat pe asfalt.

Sergiu a fost ucis de un pensionar beat chiar sub ochii soţiei

La fața locului au sosit rapid echipaje de salvare, care au încercat timp de zeci de minute să îl readucă la viață. Din păcate, eforturile medicilor s-au dovedit zadarnice. Sergiu a fost transportat către spital, dar a murit pe drum, din cauza pierderii masive de sânge.

Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sergiu a fost înjunghiat fără motiv de un pensionar beat. Foto; Facebook

Acasă, bărbatul era așteptat de cei trei copii ai săi. Moartea fulgerătoare a tatălui i-a lăsat orfani, iar familia este devastată. Soția lui Sergiu, copleșită de durere, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Inima mea, ai plecat prea devreme! Te iubesc la infinit. Dumnezeu sa te ierte”, a scris aceasta pe Facebook.

Trei copii au rămas orfani după atacul inexplicabil

Presupusul atacator, un pensionar de 70 de ani, a fost găsit în apropierea locului faptei. Conform primelor informații, acesta se afla în stare de ebrietate și ar fi recurs la gestul violent fără un motiv clar. Polițiștii l-au reținut și l-au dus la audieri, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Autoritățile au anunțat că bărbatul va fi prezentat în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și motivele care au dus la acest act de violență extremă.

Moartea lui Sergiu a zguduit comunitatea din Galați, lăsând în urmă o familie îndurerată și trei copii lipsiți de sprijinul tatălui. Cazul readuce în atenție problema violenței stradale și a consumului de alcool, care pot genera situații dramatice și ireparabile.

CITEŞTE ŞI: Coșmarul trăit de Valentin, un tânăr care a vrut doar un job mai bun în Olanda. Unde a ajuns, de fapt: „Mulți nu vor să vorbească de frică”

Detalii noi despre moartea Vasilicăi Potincu, românca de 35 de ani ucisă de un italian. Ce au găsit anchetatorii acasă la criminal

Tags:
Iți recomandăm
Anul acesta nu mai greșești cadourile de Crăciun! Darurile perfecte pentru fiecare zodie
Știri
Anul acesta nu mai greșești cadourile de Crăciun! Darurile perfecte pentru fiecare zodie
El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu a ucis-o pe Tatiana
Știri
El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu…
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului...
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Adevarul
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
Click.ro
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
Digi24
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anul acesta nu mai greșești cadourile de Crăciun! Darurile perfecte pentru fiecare zodie
Anul acesta nu mai greșești cadourile de Crăciun! Darurile perfecte pentru fiecare zodie
El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că ...
El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu a ucis-o pe Tatiana
Tradiții și superstiții de Sfântul Nicolae. Ce nu ai voie să faci azi, 6 decembrie 2025
Tradiții și superstiții de Sfântul Nicolae. Ce nu ai voie să faci azi, 6 decembrie 2025
Taxiurile fără șofer cuceresc lumea! Cât de sigure sunt mașinile autonome
Taxiurile fără șofer cuceresc lumea! Cât de sigure sunt mașinile autonome
Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la ...
Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C.
Pavel Bartoș are cui să predea ștafeta: „Drumul a ajuns la sfârșit” | EXCLUSIV
Pavel Bartoș are cui să predea ștafeta: „Drumul a ajuns la sfârșit” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×