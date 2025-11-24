Acasă » Știri » O nouă tragedie în România! O femeie de 49 de ani din Olt ar fi fost ucisă de concubinul băut

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 14:10
O femeie de 49 de ani din Olt ar fi fost ucisă de concubinul băut /Foto: Arhivă CANCAN

O nouă tragedie în România! Al 52-lea femicid din 2025 s-a înregistrat în Olt. O femeie de 49 de ani ar fi fost ucisă în bătaie de concubin. Chiar bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost cel care a alertat autoritățile, spunând că și-a găsit partenera decedată în casă.

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Olt, a fost reţinut de poliţişti după ce şi-ar fi ucis în bătaie concubina în vârstă de 49 de ani. Duminică dimineaţă, 23 noiembrie, poliţiştii au fost sesizaţi că o femeie din comuna Voineasa a fost găsită decedată la domiciliu de către concubinul său. Trupul neînsuflețit prezenta numeroase urme de violență.

„La data de 23 noiembrie a.c., în jurul orei 05:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie, din comuna Voineasa, județul Olt, a fost găsită decedată la domiciliu de către concubinul acesteia.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, precum și un echipaj medical de prim ajutor. Din primele verificări, polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 49 de ani, care prezenta urme de violență.

Trupul acesteia a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Având în vedere suspiciunile privind cauza morții, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a fost informat și a preluat cercetările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale”, a transmis IPJ Olt.

Bărbatul a fost reținut

Din primele informații, se pare că pe fondul unui conflict generat de consumul de alcool, în seara zilei de 22 noiembrie, victima ar fi fost agresată fizic chiar de către concubinul ei, cu care locuia.

„Pe baza probelor administrate, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 45 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor și violență în familie”, a mai precizat IPJ Olt.

În urma celor întâmplate, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Bătăile pe care femeie le încasa de la concubin erau cunoscute în comunitate. Mai mult, în luna mai, a fost făcută și o sesizare la Poliție potrivit căreia femeia ar fi fost agresată de concubin. Însă, în urma verificărilor, s-a constatat că nu a fost „identificat un risc real”. De asemenea, femeia nu a dorit emiterea unui ordin de protecție.

