Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Diana a murit la 39 de ani, într-un mod misterios. Partenerul a alertat autoritățile, în urma unei dispute

Diana a murit la 39 de ani, într-un mod misterios. Partenerul a alertat autoritățile, în urma unei dispute

De: Irina Vlad 19/11/2025 | 15:05
Diana a murit la 39 de ani, într-un mod misterios. Partenerul a alertat autoritățile, în urma unei dispute
Moartea Diana Areas, influenceriță de fitness și cuturistă, este învăluită în mister. sursă foto: social media

Moartea Diana Areas, influenceriță de fitness și cuturistă de performanță, este învăluită în mister. Femeia s-ar fi aruncat de la ultimul etaj al clădirii în care locuia, într-un complex de apartamente din Campos, Brazilia. Din primele informații, cu puțin timp înainte de tragedie, influencerița și iubitul ei ar fi avut o dispută.

Diana Areas a fost găsită fără viață în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Influencerița s-ar fi aruncat de la ultimul etaj al clădirii în care locuia, într-un complex rezidențial din Campos dos Goytacazes, oraș situat la nord de Rio de Janeiro, Brazilia.

Moartea Diana Areas, influenceriță de fitness și cuturistă, este învăluită în mister

Potrivit presei străine, femeia și partenerul ei, Ricardo Galossi, se certaseră cu puțin timp înainte de nenorocire, bărbatul fiind cel care a sunat autoritățile să anunțe moartea iubitei sale. Poliția civilă din Campos a deschis o anchetă privind moartea culturistei, dar cauza exactă a căderii sale rămâne necunoscută.

Cu toate acestea, poliția din Brazilia nu a exclus nicio posibilitate, inclusiv cea a unui accident, o sinucidere sau crimă. Autoritățile din Campas vor examina camerele de supraveghere din zona complexului rezidențial, vor analiza rapoartele medicale și declarațiile martorilor pentru a stabili cronologia evenimentelor și a înțelege stare fizică și emoțională a femeii în momentul respectiv.

TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Moartea Diana Areas, influenceriță de fitness și cuturistă, este învăluită în mister. sursă foto: social media

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Diana a mers la spitalul Ferreira Machado cu tăieturi la încheieturi și gât. Rănile i-au fost tratate cu copci, i s-a administrat vaccin antitetanos, dar se pare că a decis pe propria răspundere să părăsească spitalul, însă fără a avea acordul medicilor și fără a fi fost externată oficial. Câteva ore mai târziu, Diana a căzut de la ultimul etaj al clădirii în care locuia.

Diana Areas era o nutriționistă braziliană, culturistă și influencer pe rețelele de socializare. Devenise cunoscută datorită sfaturilor sale despre nutriție, fitness, despre un stil de viață sănătos, dar și pentru programele de antrenamente de fitness pe care le împărtășea cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram.

Moartea Diana Areas, influenceriță de fitness și cuturistă, este învăluită în mister. sursă foto: social media

Influencerița reușise să își formeze propria comunitate de admiratori prin conținutul său de calitate, axat pe utilizarea nutriției și exercițiilor fizice pentru ”transformarea corpului și a minții”, după cum este menționat în biografia sa. De asemenea, Diana era o atletă de performanță și câștigase categoria Wellness Fitness la Campionatul Sud-American IFBB Elite Pro din 2023

Andra Gogan a cântat împreună cu Shakira. Cum a ajuns românca lângă starul columbian: „Visul meu din copilărie”

Marilu Dobrescu, la un pas de moarte în Australia! Un șofer a intrat pe contrasens: „A fost cea mai horror experiență din toată viața mea”

 

Tags:
Iți recomandăm
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Showbiz internațional
Liev Schreiber, dus de urgență la spital în New York. Actorul are dureri cumplite
Gemenele Kessler au murit. Au optat pentru sinuciderea asistată, la vârsta de 89 de ani
Showbiz internațional
Gemenele Kessler au murit. Au optat pentru sinuciderea asistată, la vârsta de 89 de ani
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
Mediafax
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de...
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Mediafax
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
Click.ro
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea:...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce ...
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut ...
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, ...
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, solicitarea este maximă”
Vezi toate știrile
×