Diana a murit la 39 de ani, într-un mod misterios. Partenerul a alertat autoritățile, în urma unei dispute

Moartea Diana Areas, influenceriță de fitness și cuturistă de performanță, este învăluită în mister. Femeia s-ar fi aruncat de la ultimul etaj al clădirii în care locuia, într-un complex de apartamente din Campos, Brazilia. Din primele informații, cu puțin timp înainte de tragedie, influencerița și iubitul ei ar fi avut o dispută.

Diana Areas a fost găsită fără viață în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Influencerița s-ar fi aruncat de la ultimul etaj al clădirii în care locuia, într-un complex rezidențial din Campos dos Goytacazes, oraș situat la nord de Rio de Janeiro, Brazilia.

Potrivit presei străine, femeia și partenerul ei, Ricardo Galossi, se certaseră cu puțin timp înainte de nenorocire, bărbatul fiind cel care a sunat autoritățile să anunțe moartea iubitei sale. Poliția civilă din Campos a deschis o anchetă privind moartea culturistei, dar cauza exactă a căderii sale rămâne necunoscută.

Cu toate acestea, poliția din Brazilia nu a exclus nicio posibilitate, inclusiv cea a unui accident, o sinucidere sau crimă. Autoritățile din Campas vor examina camerele de supraveghere din zona complexului rezidențial, vor analiza rapoartele medicale și declarațiile martorilor pentru a stabili cronologia evenimentelor și a înțelege stare fizică și emoțională a femeii în momentul respectiv.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Diana a mers la spitalul Ferreira Machado cu tăieturi la încheieturi și gât. Rănile i-au fost tratate cu copci, i s-a administrat vaccin antitetanos, dar se pare că a decis pe propria răspundere să părăsească spitalul, însă fără a avea acordul medicilor și fără a fi fost externată oficial. Câteva ore mai târziu, Diana a căzut de la ultimul etaj al clădirii în care locuia.

Diana Areas era o nutriționistă braziliană, culturistă și influencer pe rețelele de socializare. Devenise cunoscută datorită sfaturilor sale despre nutriție, fitness, despre un stil de viață sănătos, dar și pentru programele de antrenamente de fitness pe care le împărtășea cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram.

Influencerița reușise să își formeze propria comunitate de admiratori prin conținutul său de calitate, axat pe utilizarea nutriției și exercițiilor fizice pentru ”transformarea corpului și a minții”, după cum este menționat în biografia sa. De asemenea, Diana era o atletă de performanță și câștigase categoria Wellness Fitness la Campionatul Sud-American IFBB Elite Pro din 2023

