Andra Gogan a cântat împreună cu Shakira. Cum a ajuns românca lângă starul columbian: „Visul meu din copilărie”

Românca trăiește o viață de lux pentru hotare și a intrat în cercurile vedetelor de peste Ocean. Andra Gogan a reușit să surprindă din nou fanii după ce s-a întâlnit cu celebra Shakira și a cântat alături de ea. Videoclipul postat pe TikTok a strâns atenția internauților, cele două apărând zâmbitoare, cântând împreună o piesă celebră.

Andra Gogan traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade ale carierei sale. După ce s-a stabilit în Statele Unite, vedeta a intrat în cercurile exclusiviste ale celebrităților din Los Angeles, unde participă la evenimente de top și petreceri ale starurilor internaționale.

Cu o comunitate online de peste 10 milioane de urmăritori și poziționată constant în topul creatorilor de conținut preferați de tineri, Andra se bucură de oportunități tot mai mari peste Ocean. Stabilită în Los Angeles, vedeta călătorește frecvent între SUA și România, reușind să combine proiectele internaționale pe care le are în desfășurare.

Andra Gogan s-a întâlnit cu Shakira

Cel mai recent proiect la care a participat a adus însă și mai multă notorietate. Andra Gogan a fost implicată într-un proiect Disney, ocazie cu care a întâlnit-o pe celebra Shakira. Într-un videoclip postat pe TikTok, cele două apar relaxate spre încântarea fanilor. Clipul surprinde momentul în care influencerița interpretează celebra piesă „Hips Don’t Lie”, lansată acum 16 ani, iar starul columbian continuă duetul.

„Chiar am cântat cu @Shakira?! Visul meu din copilărie!”, a scris Andra Gogan pe rețelele de socializare.

Shakira este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste internaționale, cu o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii. Originară din Columbia, cântăreața și dansatoarea s-a remarcat prin stilul unic și a lansat hiturile internaționale care au cucerit topurile muzicale din întreaga lume. Piese precum „Hips Don’t Lie” sau „Waka Waka” i-au adus recunoaștere globală.

