Acasă » Știri » Andra Gogan a cântat împreună cu Shakira. Cum a ajuns românca lângă starul columbian: „Visul meu din copilărie”

Andra Gogan a cântat împreună cu Shakira. Cum a ajuns românca lângă starul columbian: „Visul meu din copilărie”

De: Andreea Stăncescu 19/11/2025 | 13:43
Andra Gogan colaborează cu Shakira / Sursa foto: Tiktok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Românca trăiește o viață de lux pentru hotare și a intrat în cercurile vedetelor de peste Ocean. Andra Gogan a reușit să surprindă din nou fanii după ce s-a întâlnit cu celebra Shakira și a cântat alături de ea. Videoclipul postat pe TikTok a strâns atenția internauților, cele două apărând zâmbitoare, cântând împreună o piesă celebră. 

Andra Gogan traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade ale carierei sale. După ce s-a stabilit în Statele Unite, vedeta a intrat în cercurile exclusiviste ale celebrităților din Los Angeles, unde participă la evenimente de top și petreceri ale starurilor internaționale.

Cu o comunitate online de peste 10 milioane de urmăritori și poziționată constant în topul creatorilor de conținut preferați de tineri, Andra se bucură de oportunități tot mai mari peste Ocean. Stabilită în Los Angeles, vedeta călătorește frecvent între SUA și România, reușind să combine proiectele internaționale pe care le are în desfășurare.

Sursa foto: Tiktok

Andra Gogan s-a întâlnit cu Shakira

Cel mai recent proiect la care a participat a adus însă și mai multă notorietate. Andra Gogan a fost implicată într-un proiect Disney, ocazie cu care a întâlnit-o pe celebra Shakira. Într-un videoclip postat pe TikTok, cele două apar relaxate spre încântarea fanilor. Clipul surprinde momentul în care influencerița interpretează celebra piesă „Hips Don’t Lie”, lansată acum 16 ani, iar starul columbian continuă duetul.

Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Chiar am cântat cu @Shakira?! Visul meu din copilărie!”, a scris Andra Gogan pe rețelele de socializare.

Shakira este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste internaționale, cu o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii. Originară din Columbia, cântăreața și dansatoarea s-a remarcat prin stilul unic și a lansat hiturile internaționale care au cucerit topurile muzicale din întreaga lume. Piese precum „Hips Don’t Lie” sau „Waka Waka” i-au adus recunoaștere globală.

CITEȘTE ȘI: O româncă a fost invitată la ziua de naștere a lui Jason Derulo. Imagini spectaculoase de la petrecerea fastuoasă a artistului internațional

Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!

Tags:
Iți recomandăm
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
Știri
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba acum Arhiepiscopul Tomisului
Știri
ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba acum…
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
Mediafax
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
Gandul.ro
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer
Digi24
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea...
Dacia are în vedere concedieri în România: Până la 900 de angajați ar urma să fie afectați
Mediafax
Dacia are în vedere concedieri în România: Până la 900 de angajați ar...
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
Click.ro
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la...
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă
Digi 24
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
Digi24
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru...
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
Gandul.ro
R.A.R. spulberă mitul momentului: Când ai nevoie de anvelope de IARNĂ, de fapt
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba ...
ÎPS Teodosie, cadou de 150.000 de euro din partea preoților constănțeni. Cu ce bolid se va plimba acum Arhiepiscopul Tomisului
A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția ...
A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la tăcere de Kanal D
„EXCLUSIV RAPID” cu Vasile Maftei începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport
„EXCLUSIV RAPID” cu Vasile Maftei începe la ora 18:00, în direct pe YouTube – ProSport
A schimbat foaia! Laura Cosoi, măsurile radicale pentru a echilibra situația în familie: „Nu mai ...
A schimbat foaia! Laura Cosoi, măsurile radicale pentru a echilibra situația în familie: „Nu mai puteam să gestionăm!” | EXCLUSIV
”Motor și acțiune” în toată familia Danei Rogoz! Lia a furat scena, Vlad ia rolurile grele: ”Ne-a ...
”Motor și acțiune” în toată familia Danei Rogoz! Lia a furat scena, Vlad ia rolurile grele: ”Ne-a fost chiar teamă”
Vezi toate știrile
×