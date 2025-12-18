Singurele dulciuri benefice pentru creier, potrivit medicului Vlad Ciurea: ”Sunt foarte bune pentru activitatea cerebrală”

Activitatea creierului este susținută de dulciuri! Prof. dr. Vlad Ciurea: „Nu-i place orice! Dar acestea sunt foarte bune pentru activitatea cerebrală!”

Creierul uman este un organ extrem de complex și foarte solicitant din punct de vedere energetic, consumând aproximativ 20–25% din energia totală a organismului, deși reprezintă doar în jur de 2% din masa corporală. Glucoza este principala sursă de energie pentru activitatea cerebrală, iar menținerea ei în limite optime este esențială pentru procese precum gândirea, concentrarea, învățarea și memorarea.Totuși, nu toate dulciurile sunt la fel din punct de vedere nutrițional. Profesorul de neurochirurgie Vlad Ciurea atrage atenția că „creierului nu-i place orice dulce”, iar alegerea tipului de aliment dulce poate face diferența între o gustare care susține funcțiile cognitive și una care, pe termen lung, poate fi dăunătoare.

De ce creierul „iubește” dulce și de ce trebuie să fim atenți

Gustul dulce este asociat, din punct de vedere biologic, cu energia rapidă. Sistemul de recompensă al creierului reacționează intens la zahăr, activând mecanisme legate de plăcere și satisfacție. Acest lucru explică de ce dulciurile sunt atât de atractive și de ce pofta pentru ele apare frecvent, mai ales în perioadele de oboseală sau stres mental.

Problema apare atunci când consumul se bazează predominant pe dulciuri procesate industrial, bogate în zahăr rafinat și grăsimi. Acestea pot duce la fluctuații bruște de energie, la senzația de epuizare după un „vârf” temporar și, pe termen lung, pot afecta negativ funcția cerebrală, favorizând inflamația și dezechilibrele metabolice. Specialiștii recomandă, așadar, alegerea dulciurilor care aduc și beneficii nutriționale reale, nu doar calorii goale.

Ciocolata amăruie – aliatul dulce al creierului

Printre dulciurile considerate benefice pentru creier, ciocolata amăruie ocupă un loc important. Profesorul Vlad Ciurea subliniază că aceasta este preferată de celula nervoasă atunci când este naturală, cu un conținut ridicat de cacao și fără umpluturi sau adaosuri artificiale.

Ciocolata neagră este bogată în flavonoide, substanțe antioxidante care pot susține circulația sângelui la nivel cerebral. Un flux sangvin mai bun înseamnă un aport optim de oxigen și nutrienți, ceea ce poate sprijini memoria, atenția și capacitatea de concentrare, mai ales în perioadele de efort intelectual intens. Pentru efecte benefice, este recomandată ciocolata cu minimum 70% cacao, consumată cu moderație.

Mierea naturală – energie dulce pentru neuroni

Un alt dulce recomandat pentru activitatea cerebrală este mierea naturală, în special cea pură și nepasteurizată. Mierea conține zaharuri naturale, dar și antioxidanți și compuși cu efecte antiinflamatorii.

Pentru creier, mierea poate reprezenta o sursă de energie mai echilibrată, deoarece glucoza este eliberată mai lent în organism, reducând riscul de variații bruște ale glicemiei. Astfel, energia neuronală este susținută constant, fără stările de oboseală accentuată care pot apărea după consumul de dulciuri rafinate.

Cacao pură și băuturi pe bază de cacao

Pe lângă ciocolata amăruie, cacaoa pură este o altă alegere excelentă pentru sănătatea creierului. Consumată sub formă de cacao caldă neîndulcită sau adăugată în smoothie-uri, cacaoa furnizează flavanoli cu proprietăți neuroprotectoare.

Acești compuși pot contribui la îmbunătățirea fluxului sangvin cerebral și la reducerea inflamației, având un impact pozitiv asupra memoriei și a capacității de procesare a informațiilor. Beneficiile pot fi resimțite inclusiv la persoanele adulte sau vârstnice, atunci când cacaoa este integrată într-un stil de viață echilibrat.

Fructele și dulciurile naturale – dulceața care hrănește creierul

Deși nu sunt considerate dulciuri în sensul clasic, fructele proaspete sau gemurile preparate fără zahăr adăugat reprezintă alternative excelente. Profesorul Ciurea subliniază că fructele de sezon, mierea sau gemurile naturale sunt mult mai potrivite pentru activitatea cerebrală decât deserturile rafinate.

Fructele bogate în antioxidanți, precum fructele de pădure sau citricele, furnizează flavonoli și vitamina C, substanțe asociate cu protecția neuronilor și cu susținerea memoriei. În plus, ele aduc și fibre, care ajută la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge.

Moderarea și echilibrul – cheia sănătății cerebrale

Chiar și atunci când vorbim despre dulciuri considerate benefice, moderația rămâne esențială. Consumul excesiv de zahăr, chiar și din surse aparent mai sănătoase, poate anula beneficiile și poate avea efecte negative asupra funcțiilor cognitive.

Specialiștii recomandă ca dulciurile să fie integrate într-o alimentație variată, bogată în acizi grași omega-3, antioxidanți din legume și fructe, proteine de calitate și o hidratare corespunzătoare. Acest echilibru este esențial pentru menținerea sănătății creierului pe termen lung.

Creierul are nevoie de energie pentru a funcționa optim, iar dulciurile alese corect pot contribui la acest proces. Ciocolata amăruie, mierea naturală, cacaoa pură și fructele dulci sunt exemple de alimente care pot susține activitatea cerebrală atunci când sunt consumate cu măsură și integrate într-un stil de viață sănătos. Așa cum subliniază prof. dr. Vlad Ciurea, nu orice dulce este potrivit pentru creier, dar cele alese cu grijă pot face o reală diferență.