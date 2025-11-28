Acasă » Știri » Care este singurul cuvânt pe care neurochirurgul Vlad Ciurea nu îl pronunță niciodată în fața pacienților

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 15:56
Neurochirurgul Vlad Ciurea a dezvăluit care este singurul cuvânt pe care nu îl folosește niciodată în fața pacienților săi. Renumitul medic consideră că modul în care comunici cu un pacient aflat într-o situație gravă are un impact major asupra stării sale emoționale.

De-a lungul carierei sale, medicul Vlad Ciurea a înțeles că alegerea cuvintelor poate schimba radical felul în care atât un pacient, cât și familia acestuia poate înțelege diagnosticul. Vlad Ciurea a povestit că, mai ales în perioada în care a practicat neurochirurgia pediatrică — timp de 17 ani — comunicarea era esențială.

Medicul a explicat că a trebuit să învețe să vorbească atât cu micii pacienți, cât și cu părinții lor, într-un mod cât mai blând pentru a nu-i băga într-o stare de teamă profundă. Celebrul medic a povestit cât de dificil este să transmiți unei familii că propriul copil are o tumoră cerebrală și cum evita să folosească termeni duri, cum ar fi cuvântul: cancer.

Potrivit medicului, cuvinte precum „tumoră” sau „cancer” nu ar trebui rostite sub nicio formă în fața pacienților. În schimb, el preferă termeni medicali precum „neoplazie”, „elemente maligne” sau alte lucruri.

„De multe ori am avut situații în care am lucrat cu pacienți cu boli grave, neurochirurgicale, iar discuția cu pacientul contează enorm de mult. Și pentru tine, și pentru pacient, comunicarea este esențială și te formează ca medic. Timp de 17 ani am făcut numai neurochirurgie pediatrică. Trebuia să vorbești cu pacientul acela mititel, să te joci cu el, iar apoi discuția cu părinții trebuia să fie cât mai blândă posibil.

Cum să îi spui unei familii că fiul lor are tumoră cerebrală? E o apăsare totală și atunci începi: «Știți, are o boală, dar se poate opera și această boală. E puțin mai gravă, că e pe creier.» Cuvântul „tumoră” nu trebuia să iasă niciodată de pe buzele mele, iar cuvântul „cancer”, care nu trebuie să existe în fața pacientului, cu atât mai puțin. Folosim „neoplazii”, folosim alte elemente maligne sau alte lucruri. Impactul verbal este colosal”, a spus neurochirurgul Vlad Ciurea într-o emisiune din mediul online.

Vlad Ciurea a făcut calculul. Câte grade ar trebui să avem în cameră, noaptea: „De asta avem insomnii”

Ce se întâmplă cu creierul tău dacă bei cafea pe stomacul gol, potrivit dr. Vlad Ciurea. Efectele sunt ireversibile

