Singura legumă de toamnă care ne face mai inteligenți, potrivit faimosului dr. Vlad Ciurea: „Este cea mai bună pentru creier”

Este toamnă, iar piețele și supermarketurile abundă în fructe și legume de sezon. Iar pentru o alimentație sănătoasă trebuie să introducem cât mai multe dintre ele în meniu. Însă, dintre toate bunătățile toamnei, o legumă iese în evidență. Medicul Vlad Ciurea ne recomandă să o consumăm cât mai des, căci face minuni pentru creier. Despre ce legumă este vorba?

Toamna este sezonul legumelor, iar tarabele piețelor sunt pline. Ei bine, orice legumă este sănătoasă și trebuie să aibă loc în meniul nostru, însă asupra uneia ar trebui să se aplecăm atenția în mod special. Costă doar câțiva lei și este extrem de benefică pentru creier. Ne face mai inteligenți.

Singura legumă de toamnă care ne face mai inteligenți

Recent, medicul Vlad Ciurea a vorbit despre una dintre cele mai bune legume ale toamnei. Mulți nu știu ce proprietăți are aceasta, dar este cert că trebuie consumată cât mai des. Această legumă este bogată în vitamina K, o substanță care intră în componența grăsimilor ce formează membranele celulelor creierului.

Mai exact, medicul Vlad Ciurea spune că în această toamnă are trebui să consumăm cât mai multă conopidă. Această legumă este accesibilă ca preț și face minuni pentru creier.

„Poate salatele sunt foarte bune, nu trebuie să spunem ce fel de salate, dar sunt foarte bune. La fel și toate fructele. Conopida este cea mai bună pentru creier. Din toate aceste alimente, creierul își ia ce are nevoie, cât mai bun, pentru a funcționa în condiții cât mai bune”, a declarat Vlad Ciurea.

Potrivit spuselor specialistului, consumul de conopidă este extrem de benefic pentru organism. Această legumă este bogată în vitamine și minerale și ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive, adică la memorie și la procesul de învățare.

De asemenea, conopida ajută la absorbția grăsimilor și reduce inflamația cronică. Mai mult, această legumă de toamnă ajută la îmbunătățirea structurii membranelor celulare și asigură un creier sănătos. Conopida ne face mai inteligenți și nu are trebui să o ignorăm. Potrivit specialistului, ea are numeroase proprietăți și asigură buna funcționare a creierului.

Fructul care te ajută să dormi mai bine! Surpriza descoperită de cercetători

Ce este Regula lui 8, recomandată de neurologul Vlad Ciurea în lupta cu stresul. Medicul explică în ce mod trebuie aplicată