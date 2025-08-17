Fructul care te ajută să dormi mai bine! Surpriza descoperită de cercetători

Un studiu recent realizat pe aproape o mie de participanți a scos la iveală un rezultat surprinzător: consumul zilnic din acest fruct poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului. Deși cercetarea fusese inițial concepută pentru a analiza impactul alimentației asupra sănătății cardiovasculare, datele colectate au arătat și un efect neașteptat asupra odihnei nocturne.

În contextul actual, în care tulburările de somn devin din ce în ce mai frecvente, iar oboseala cronică afectează milioane de adulți, descoperirea rolului unui aliment precum avocado ar putea fi o soluție naturală și la îndemâna oricui. Un somn de calitate nu doar că îmbunătățește starea de bine, dar are și un impact direct asupra sănătății inimii, asupra funcționării sistemului imunitar și asupra capacității de concentrare pe parcursul zilei.

Ce fruct ajută să ai un somn odihnitor

Rezultatele au indicat că adulții care au introdus acest fruct în dieta lor zilnică timp de șase luni au raportat un somn mai profund și mai odihnitor, în comparație cu cei care l-au consumat doar ocazional, sub două ori pe lună. Diferențele au fost notabile, mai ales în privința calității generale a somnului, dar și în ceea ce privește timpul petrecut în fazele de somn profund, esențiale pentru refacerea organismului.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 969 de persoane, toți participanții având o circumferință abdominală peste valorile considerate normale. Această categorie de adulți este recunoscută ca fiind predispusă la diverse probleme metabolice și cardiovasculare, astfel că cercetătorii au dorit să observe modul în care avocado, un fruct bogat în nutrienți, poate influența starea generală de sănătate. În mod neașteptat, participanții au remarcat nu doar îmbunătățiri ale unor parametri cardiaci, ci și o schimbare pozitivă a calității somnului.

Avocado este cunoscut pentru conținutul său ridicat de grăsimi sănătoase, fibre și o gamă variată de vitamine și minerale. Printre nutrienții relevanți pentru somn se numără magneziul, triptofanul și folatul. Magneziul contribuie la relaxarea musculară și la reglarea funcțiilor nervoase, fiind adesea asociat cu un somn de calitate. Triptofanul este un aminoacid esențial care favorizează producerea serotoninei și, implicit, a melatoninei, hormonul responsabil de reglarea ritmului circadian. În plus, folatul joacă un rol în buna funcționare a sistemului nervos și poate influența dispoziția și odihna.

Specialiștii consideră că aceste elemente nutritive, combinate, pot explica efectul benefic al fructului asupra somnului. De altfel, avocado a fost de mult timp recunoscut ca un aliment valoros pentru sănătatea inimii, însă studiul aduce în prim-plan o nouă perspectivă: impactul asupra somnului și, implicit, asupra calității vieții.

