Cele 5 zodii favorizate de horoscop în ianuarie 2026. Astrele creează contextual ideal pentru ele

Luna ianuarie 2026 este plină de schimbări, cu o energie nouă și incitantă, datorită revenirii lui Saturn în Berbec. Zodiile cardinale beneficiază de acest tranzit favorabil al Capricornului. Semnele astrologice de mai jos experimentează schimbări puternice în această lună, ajutându-le să creadă în potențialul lor și să-și dedice iubirea și grija visurilor lor

Luna Plină în Rac din 3 ianuarie ne ajută, de asemenea, să dezvoltăm o inteligență emoțională mai mare. Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie, iar Luna Nouă în Capricorn este pe 18 ianuarie. Când Soarele intră în Vărsător pe 19 ianuarie, vom fi și mai inspirați să ne conectăm cu oamenii din jurul nostru.

Pe 20 ianuarie, Mercur intră în Vărsător, iar Marte intră în Vărsător pe 23. Trecerea de la sezonul Capricornului la cel al Vărsătorului este un catalizator pentru transformări mai profunde, deoarece aceste planete din Vărsător se conectează cu Pluto.

VĂRSĂTOR

Vărsătorule, începutul anului îți permite să-ți consolidezi fundamentul pe care îl ai, pe măsură ce începi să te pregătești pentru intrarea lui Jupiter în Leu mai târziu în acest an. Deși este tentant să cheltuiți fără măsură, fiți conștienți de ceea ce aveți. Luna ianuarie vă motivează să fiți ingenioși, revizuindu-vă obiceiurile de cheltuieli și facturile curente. În sezonul Capricornului, îți analizezi obiectivele dintr-o perspectivă practică. Când Mercur intră în semnul tău pe 20, este mai ușor să ai idei strălucite.

CAPRICORN

Relațiile tale continuă să aibă rezultate pozitive, Jupiter tranzitând în continuare casa relațiilor în ianuarie 2026. Luna Plină din data de 3 scoate în evidență cât de bun comunicator ești cu ceilalți. Nu este momentul să ții lucrurile în tine; în schimb, concentrează-te pe a-ți spune părerea și a ajunge la înțelegeri.

Sezonul Vărsătorului te învață că prietenii și relațiile sociale sunt suficiente. Poți stabili noi planuri și obiective pentru următoarele șase luni. Evită conflictele și fii răbdător cu ceilalți cât timp Marte se află încă în zodia ta. Luna ianuarie îți pune la încercare abilitățile, Marte pregătindu-te pentru următorul capitol.

Jupiter se află în opoziție cu zodia ta, sporindu-ți încrederea și împingându-te să muncești mai mult pentru a-ți atinge obiectivele. Înveți să ai încredere în tine în timp ce te concentrezi pe excelență.

BERBEC

Pe 1 ianuarie, Mercur intră în Capricorn, făcând începutul anului unul harnic și orientat spre viitor, legat în principal de sectorul profesional sau academic. Venus și Marte în Vărsător te pot împinge să muncești din greu pentru obiectivele tale, deoarece acestea au impact asupra sectorului financiar, dar vei găsi și oameni cu care te înțelegi bine.

Îndreaptă-ți atenția către lucruri mai mari și nu lăsa criticul din interiorul tău să te împiedice. Luna Plină în Capricorn din data de 18 îți arată că Saturn se întoarce în curând în zodia ta și că vei deveni mai productiv. Îți place să faci parte dintr-o echipă și să îi susții pe ceilalți. Restructurarea rutinei tale este esențială și te ajută să rămâi în frunte.

RAC

Rac, lecția pe care o înveți în ianuarie este să nu-ți estompezi lumina pentru nimeni, deoarece 2026 continuă să-ți arate că tu ești vedeta acestui spectacol. Jupiter se află încă în semnul tău zodiacal, deschizându-ți uși, iar tu îți extinzi cercurile sociale și îți influențezi visele.

Luna Plină din zodia ta, pe data de 3, îți permite să te concentrezi pe conectarea cu persoanele care sunt serioase în ceea ce privește construirea unui viitor alături de tine, fie că este vorba de sectorul romantic sau de cel profesional. Noi obiective se formează când Luna Plină în Capricorn intră pe data de 18, deoarece energia lui Saturn te ajută să-ți îndrepți atenția către lucruri mai mari.

BALANȚĂ

Balanță, chiar dacă s-ar putea să întâmpini câteva provocări în timpul sezonului Capricornului, Jupiter încă îți influențează pozitiv semnul zodiacal. Când Luna Plină intră în Rac pe data de 3, vei primi instrumentele profesionale de care ai nevoie pentru a lua inițiativa la locul de muncă.

Munca ta asiduă poate fi remarcată în mediul academic sau în alte moduri, Balanță. Luna Nouă în Capricorn pe data de 18 te ancorează și te face să te simți protejat. Deoarece energia lui Saturn se manifestă în partea cea mai joasă a hărții tale, aceasta pune accentul pe vindecare și detașare. Înveți să fii compătimitor față de prieteni și familie. Acum este momentul să recuperezi acele relații și să fii prietenos, răbdător și empatic.